"Pablo Escobar no tuvo nada que ver con Atlético Nacional y la Copa Libertadores en 1989"

Atlético Nacional es uno de los dos clubes en Colombia que ha logrado coronarse campeón de la Copa Libertadores . Recordemos que el otro es Once Caldas, que lo consiguió en el 2004, cuando se impuso sobre Boca Juniors . En el caso del conjunto 'verdolaga', subió a lo más alto en dos ocasiones: 1989, tras vencer a Olimpia; y también en 2016, luego de derrotar a Independiente del Valle.

Justamente, ese primer título siempre se le ha relacionado con la época del narcotráfico, en especial con Pablo Escobar. Por eso, en entrevista con Felipe Muñoz, líder de 'Los Del Sur', barra del club antioqueño, Sebastián Marroquín, hijo del exnarcotraficante, contó detalles de lo vivido en aquella época. En sus respuestas, hizo énfasis en que su padre nunca tuvo influencia en el fútbol.

"Fue amigo de todos los futbolistas. Cuando empezó a inaugurar canchas, le pedía a los jugadores de las reservas que fueran para compartir con los niños, pero no era que iban obligados, porque no era tan conocido, no era el Pablo Escobar que conocen, no había ni entrado a la política, a finales de los 70's", recordó, antes de responder sobre Atlético Nacional y su título de 1989.

"Todo eso que han dicho es absolutamente falso. Mi papá no tuvo nada que ver con pagar, sobornar, amenazar, en nada que tenga que ver con la Copa Libertadores de aquella vez. Yo era hincha de Nacional, pero a mi papá no le importaba nada; solo le importaba el Medellín, entonces qué se iba a poner a amenazar o algo", añadió, dando más argumentos de por qué eso no fue cierto.

René Higuita con Nacional. COLPRENSA.

"¿Un tipo con miles de problemas con el cartel de Cali, crees que se iba a poner a eso? Además, mi papá nunca fue al estadio en la clandestinidad. Tampoco era tan pendejo, era uno de los hombres más buscados del mundo, ¿se iba a 'dar papaya' al estadio? Esos son cuentos", puntualizó . De igual manera, reveló de quién era hincha Pablo Escobar, terminando con las especulaciones.

"Siempre se ha especulado que mi papá era dueño de Nacional o Medellín. Y te voy a decir algo que mi papá decía: 'los negocios lícitos no dan plata'. Mi papá nunca puso un solo peso en el fútbol colombiano. Él era muy hincha del Medellín, aunque Netflix jura que era de Nacional. Pero era un fan más, un espectador y hasta ahí operaba en el tema del fútbol; nada más", sentenció.