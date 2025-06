Juan Guillermo Cuadrado lloró por estrella del fútbol mundial en líos; sentida confesión

A cada equipo que va, Juan Guillermo Cuadrado no solo entrega lo mejor de su rendimiento deportivo sino que también expresa ese sentir como ser humano. En este último aspecto ha ganado varios amigos en el balompié y uno de esos expresó en las últimas horas su agradecimiento con el 'Panita', que estuvo ahí cuando más lo necesitó. Fue una estrella campeona del mundo con Francia la que reveló que el actual deportista del Atalanta lloró y rezó por él; fue una sentida confesión.

En medio de una agradable charla que Sergio 'Kun' Agüero le hacía a Paul Pogba, se comunicaron con Cuadrado y ahí el francés evocó algunos momentos y anécdotas vividas con su hermano, como lo llama al oriundo de Necoclí. Recordemos que ambos compartieron temporadas en la Juventus de Turín.

"Ese una persona top. Ese es mi hermano porque tiene un corazón muy grande. Yo lo digo y se pone un poquito tímido, pero es una persona, mira, que con todas las cosas que pasaron en mi vida, esa persona fue la que más me llamaba, más que todo. Este 'man' fue uno... rezó por mí, yo soy musulmán", expresó Pogba en 'La Casa del Kun'.

Paul Pogba con la Juventus - Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

Pero ahí no paró su confesión: "Me llamó un día y dijo: 'hermano, lo siento, pero yo te amo, y siento como que quiero rezar por vos. ¿Puedo rezar por vos?'. Y empezó a rezar, y te juro que tenía lágrimas; nunca ves esas cosas. Cuando juegas en el fútbol hay compañeros, pero no hay siempre hermanos y por eso lo llamo mi hermano, porque lo siento así. Es una persona que en mi vida siempre va a estar, en el fútbol y fuera de él".

A su vez, Cuadrado también tuvo unas palabras para el astro francés que volverá a las canchas luego de fue suspendido por cuatro años tras dar positivo por un derivado de la testosterona (DHEA) después del partido contra el Udinese del 20 de agosto de 2023.

"Hicimos una muy buena relación, no solamente con el fútbol sino con nuestras familias y para mí es un motivo de orgullo el tenerlo y abrazarlo, para mí es una grandísima persona, con un gran corazón y cuando llegan los problemas que muchas veces suceden y que es cuando mucha gente se aleja, yo traté de estar ahí cerca porque realmente también lo siento así como un hermano, parte de mi familia y él lo sabe, para mí es un privilegio ser su amigo", dijo el futbolista de nuestro país.