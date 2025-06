Alfredo Arias la tiene clara con Junior: "Vengo a ganarles a todos y a ser campeones"

Junior de Barranquillano tuvo el mejor rendimiento en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025, lo que a la postre significó un cambio de entrenador en el banco técnico. Alfredo Ariases el hombre que reemplazará a César Farías y sólo es cuestión de horas para que se dé el anuncio oficial de su llegada al 'tiburón'.

El timonel uruguayo ya está en la capital del Atlántico, llegó en horas de la noche del domingo anterior y de inmediato fue interceptado por la prensa. Arias fue claro en su objetivo: sacar al Junior campeón del siguiente torneo.

"Les agradezco que estén acá por esperar estas horas y todo. El viaje ha sido largo, se atrasó, pero hasta mañana (lunes) que tenemos que conversar con los dirigentes no les puedo decir más nada. Mañana (lunes), inmediatamente que nos reunamos, vamos a tener ya las novedades. La expectativa es que vengo a ganarles a todos y a ser campeones", precisó el exDT del Deportivo Cali.

Jhon Vélez, segundo de derecha a izquierda en la fila de abajo, con Junior de Barranquilla Colprensa

Sobre qué le motiva arribar a la institución 'currambera', Alfredo Arias fue certero en afirmar que "es un gran club, es una gran oportunidad. La verdad me siento orgulloso por el honor que me hace la familia Char de tener la fe en nosotros".

En medio de su charla con los medios barranquilleros, el estratega de 66 años, fue consultado por Mauro Silveira, arquero que suena fuertemente para reemplazar a Santiago Mele, quien ahora juega en el Monterrey.

"Lo conozco. Lo dirigí alguna vez (en Montevideo Wanderers). Pudo debutar con nosotros. Y bueno, ojalá que se pueda dar y le vaya bien". Se espera que Silveira llegue en los próximos días a Barranquilla para presentar los exámenes médicos.

También fue preguntado sobre los posibles fichajes, no obstante. Arias fue cauto al decir que "no, no, mañana (lunes) hablamos con detalles. Tengo que cerrar todo, definir todo".

El uruguayo tiene la misión de devolver al Junior a los lugares de privilegio en el fútbol colombiano, llevándolo a ser campeón.

De otro lado, en la prensa barranquillera avisaron que se viene una 'barrida' de jugadores en el club. Entre los que saldrían está el volante venezolano Luis 'Cariaco' González, el lateral Jhon Lerma, y los centrocampistas Andrés Colorado y Yani Quintero.