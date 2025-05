Washington Aguerre, arquero del DIM, toma con "humor" sus polémicas en el clásico contra Nacional

Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un nuevo clásico paisa por la Liga BetPlay I-2025, el domingo anterior. En esta oportunidad, el DIM fue el que ofició de local en el Atanasio Girardot, y en medio de todo el partido de la fecha 17, el arquero Washington Aguerre se levó los reflectores por algunas polémicas y gestos; muchos de ellos no gustaron nada entre los 'verdolagas'.

El golero uruguayo, al servicio del rojo antioqueño, protagonizó un ademán con tinte de burla hacia Kevin Viveros, delantero de Nacional, que a su vez no se quedó con la 'espinita' y le respondió con mueca. Aguerre también tuvo varios cruces con Alfredo Morelos, quien lo encaró y le reclamó por sus actitudes. El guardameta tomó todo esto con "humor".

"Son cosas que pasan en el partido y quedan ahí. Lo que pasa en la cancha se queda ahí, son momentos de adrenalina, de estar viviendo un clásico de esa manera. La verdad no fue nada malo, él (Kevin Viveros) también me hizo un gesto y yo se la devolví, pero la mía fue peor. Hay que saber jugar con esas cosas y tomarlo con humor, no podemos dejar que esos detalles se mueran en el fútbol, también hacen que nos divirtamos un poco", pronunció de entrada en charla con 'Win'.

Washington Aguerre en medio del Medellín vs. Nacional por Liga. Colprensa

A continuación, el oriundo de Artigas tuvopalabras para Morelos , del cual destacó su calidad y cualidades dentro del campo de juego. Washington Aguerre protagonizó varias mano a mano con el de Cereté, Córdoba.

"La calidad de (Alfredo) Morelos es impresionante, sabemos lo que es él. Tuve la fortuna de ayudar al equipo en ese mano a mano, pude ayudar y justó ahí se lesiona Leyser (Chaverra); esperamos que la lesión no sea nada grave y pueda estar en el siguiente partido", añadió.

Por último, el arquero del Medellín se refirió a las críticas que ha recibido por sus actitudes en los partidos, lo de provocar a sus rivales y más.

"La verdad es que ni yo tampoco lo entiendo mucho. Afuera de la cancha soy muy querido por todos, por el cariño que le doy a la gente, a los compañeros, a mi familia. Adentro soy una persona totalmente diferente, tengo que estar así para poder jugar, si no fuera así, no estaría jugando hoy; eso me ayudó hasta donde he llegado hoy. Estoy contento, y agradecer la gente del DIM por todo el cariño que me han hecho llegar", terminó Washington Aguerre.

Medellín y Nacional terminó 1-1, en un partido donde los dirigidos por Alejandro Restrepo terminaron jugando con 9 jugadores.