Pablo Peirano: "Alimentamos la ilusión, pero cada partido es una historia nueva"

Santa Fe está sólido en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay I-2024. En la noche de este jueves 23 de mayo, el 'león' dio un paso importante en pro de poner su nombre en la gran final, tras vencer 1-0 a Once Caldas en el estadio El Campíncon anotación de Daniel Torres. Los de Pablo Peirano suman 10 puntos, marchan invictos y lideran el Grupo B

Tras un nuevo resultado positivo en la capital de la República, el DT del rojo bogotano compareció en rueda de prensa y en la misma dejó sus sensaciones de lo que fue la presentación de los suyos contra el 'blanco blanco'.

"El primer tiempo, como se están presentando todos los partidos, se entra con mucha emoción, con mucha carga de lo que todos nos estamos jugando, y por lo general los primeros tiempos son más trabados y físicos, y en el segundo tiempo hay que mantener la intensidad. Nosotros entramos, corregimos algunos movimientos y el fútbol son momentos, el partido los tiene, y nosotros lo aprovechamos", dijo el uruguayo.

Santa Fe vs. Once Caldas en acción de juego por los cuadrangulares. Foto: Colprensa

El tanto de Santa Fe llegó al minuto 58 y fue obra de Daniel Torres. Peirano resaltó el juego del experimentado centrocampista, pero sostuvo que todos los de esa posición en su equipo, deben tener la disposición de ir al ataque cuando se haga el juego por las bandas.

"Con respecto a Daniel o a los volantes que juegan en esa segunda línea, tienen la obligación de aportar en la parte ofensiva cuando tenemos juego por banda. Tanto Daniel como Joan, Juan Pablo, Yilmar (...) A mí me gusta que el jugador se exprese, se suelte dentro de la cancha dentro un contexto, y Daniel, como todos los grandes, tiene la capacidad de llegar con gol. Es una característica de nuestro equipo que los volantes lleguen al área. Daniel está teniendo efectividad porque es un jugador que insiste y es de esos que da una emotividad para todos", dijo el timonel 'cardenal'.

Daniel Torres fue el autor del gol de Santa Fe contra Once Caldas, en El Campín. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

-¿Qué cambió con respecto al partido en Manizales?

"Lo que buscamos fue una variante en la parte ofensiva, hacer más juego por las bandas que por el centro. Hoy buscamos más espacios para ser dos contra uno y tener más profundidad".

- ¿Cómo se maneja la parte mental?

"De una manera muy natural, por supuesto que alimentamos la ilusión, pero cada partido es una historia nueva, cada partido hay que presentarse de una manera que la sentimos y hacer esfuerzo. Es partido a partido, sí nos ilusionamos todos, no lo vamos a negar, pero lo usamos como una fuente de impulso, pero no nos imaginamos que ya tenemos el punto del fin de semana porque eso no está escrito; eso es lo que nos mantiene la línea a todos".

- El manejo de grupo, la unión que hay en Santa Fe

"Entiendo al futbolista porque soy futbolista de alma. Cada uno entiende su rol y cuando te toca salir y entra un compañero lo hace bien y recibe el salón, y cuando te toca la inversa, tenés que responder de la misma manera, todos apuntamos para el mismo lado, para que a Santa Fe le vaya bien, estamos todos unidos en el proyecto".

-La baja de Jersson González a último minuto

"Estaba concentrado, venía con un poquito de congestión y cuando se levantó esta mañana no se sentía bien, un poco de fiebre, y lo mandamos a casa".

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe, en rueda de prensa tras vencer a Once Caldas. @SantaFe