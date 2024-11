Pablo Peirano: "Hasta que los puntos nos digan que no, vamos a seguir; no por tema de consuelo"

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe , compareció en rueda de prensa tras la derrota con Millonarios en el clásico bogotano por los cuadrangulares de la Liga Betplay. El 'león' cayó 0-1 en el estadio El Campín y aún no suma puntos en la fase final.

El timonel uruguayo, al servicio del rojo bogotano, dio sus conceptos de lo que el desempeño de sus dirigidos en el compromiso de la segunda jornada del grupo A. Peirano destacó el esfuerzo que hicieron hasta el final y se refirió al módulo táctico que implementó.

"Las dos estructuras que utilizamos fue el 4-1-2-3, que fue la del inicio del primer tiempo, y para el segundo, un 3-4-1-2 que a veces lo intercambiábamos para romper el cuadrado que formaron en la parte baja. Es la misma sensación que me quedó del partido pasado, cuando estábamos en cancha rival en una jugada puntual se nos fue el partido, después el equipo intento, al comienzo del gol nos volvimos imprecisos, equivocamos el camino, pero los muchachos no lo dejaron de intentar, a veces con acierto o a veces con error, pero no nos alcanzó para empatar", pronunció de entrada Peirano.

Continuó en su análisis sobre lo que fue el partido en la noche de este martes en El Campín donde Santa Fe auspició de local.

"Con respecto a la mitad de la cancha fue muy disputada, muy de las dos partes; también Millonarios tuvo que cambiar la estructura del medio por las lesiones, modificaron; fue una lucha. El partido no pasó en sí en la parte de la derrota nuestra, el equipo buscó, a veces los caminos no fueron los adecuados, pero nunca dejó de intentar y ellos fueron efectivos. Teníamos la ilusión de ganar, no pudimos otro clásico que sabemos que la hinchada lo necesita y nosotros también y nos vamos a preparar para lo que viene, y los puntos hasta que no nos den vamos a pelear, esa es una mentalidad nuestra, hay que buscar sumar siempre; duele; hay que seguir, quedan muchos puntos, queda mucho por jugar, necesitamos una victoria sí o sí para meternos en el torneo otra vez", precisó.

Santa Fe perdió el clásico contra Millonarios por cuadrangulares de Liga Betplay. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

- Cómo volver al triunfo...

"Las sensaciones son diferentes, es distinto a un 5-0 como un partido como hoy (martes) más parejo, más disputado que hasta el final tuvo para definirse; lo otro fue un golpe bastante duro".

- Faltó algún jugador para cambiar un poco las cosas...

A veces en estas instancias es bueno tener a todas las opciones como para poder tomar, con respecto al torneo anterior, es bueno con la seguidilla de los partidos contar con las opciones y para la estrategia decir qué es lo más conveniente, pero esto ha pasado durante todo el año, que cada uno (jugadores) nos aporte. Hasta que los puntos nos digan que no, vamos a seguir buscando y no digo por tema de consuelo, lo digo por tema de hombría; seguimos con esa visión de terminar en lo más alto posible.

El partido contra Pasto, su próximo rival

Vamos a manejar estos días, algunos están un poco sentidos y se va evaluar mañana quiénes van a viajar, lo ideal para competir es que todos tengamos la cantidad de horas, es lo más justos. Nuestro trabajo es preparar el equipo para intentar ganar siempre, no poner excusas".