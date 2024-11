¿Por qué valió el gol de Leonardo Castro en Santa Fe vs. Millonarios, en El Campín?

La fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 tuvo como atractivo el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios . Este martes 26 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se jugó la edición número 317 del clásico capitalino y, allí, quien infló las redes en primer lugar fue el 'embajador', por intermedio de Leonardo Castro, pero dicho tanto generó dudas.

A pesar de que en el campo de juego no hubo reclamos ni protestas, varios aficionados del fútbol se pronunciaron en redes sociales, argumentando que el delantero estaba en fuera de lugar. Sin embargo, no se percataron de un pequeño detalle y que, desde lo reglamentario, hace que la anotación sea válida. Así lo explicaron varios analistas arbitrales, en sus cuentas oficiales de Twitter.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios, celebra su gol contra Independiente Santa Fe, en El Campín Archivo de Colprensa

"TODO LEGAL: el gol de Leo Castro parte de un saque de meta de Álvaro Montero, recordemos que en ese tipo de situaciones no hay fuera de juego. Atento el asistente Zemanate en la acción", fue la publicación de 'El VAR Central'.

Y es que, efectivamente, la defensa de Santa Fe estuvo dormida y Leonardo Castro aprovechó, atacando su espalda y recibiendo un buen pase de su guardameta.

✅ TODO LEGAL: El gol de Leo Castro parte de un saque de meta de Álvaro Montero, recordemos que en ese tipo de situaciones no hay fuera de juego. Atento el asistente Zemanate en la acción #LigaBetPlay pic.twitter.com/Otfy4gj5Da — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 27, 2024

Publicidad

Pero no fue la única cuenta que se pronunció. "GOL LEGAL. En Santa Fe vs. Millonarios, el asistente Zemanate estaba concentrado y validó bien el gol de Leo Castro del 'embajador', aunque estaba adelantado, el balón venía de un saque de meta que es una excepción a la Ley 11 para no sancionar a un jugador por estar en fuera de juego", explicó José Borda en su posteo en redes sociales.

GOL LEGAL

En @SantaFe - @MillosFCoficial el asistente Zemanate estaba concentrado y validó bien el gol de Castro del Embajador, aunque estaba adelantado el balón venía de un Saque de Meta que es una excepción a la Ley 11 para no sancionar a un jugador por estar en fuera de juego pic.twitter.com/vqnUfNrHSP — Jose Borda (@JBorda_analista) November 27, 2024

Próximos partidos de Millonarios y Santa Fe

Publicidad

El viernes 29 de noviembre, se jugará la fecha 3 del grupo A, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 . A las 6:30 p.m. (Hora de Colombia), Deportivo Pasto recibe a Independiente Santa Fe, en el estadio La Libertad; posteriormente, a las 8:30 p.m., Millonarios enfrenta a Atlético Nacional, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en uno de los clásicos del fútbol colombiano.