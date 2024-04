Pablo Peirano: "No me siento clasificado de ninguna manera; queremos sumar todos los partidos"

Minutos después de la victoria por 3-0 frente a Patriotas, en el duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga Betplay, Pablo Peirano habló en rueda de prensa y se mostró contento por lo mostrado en el terreno de juego.

Enfatizando en el plan táctico para enfrentar a los boyacenses, el entrenador de Santa Fe develó uno a uno los detalles con los que analizó este compromiso: "Con respecto a este partido, uno va eligiendo con lo que tiene y no se queda con lo que no se tiene. Lo hablamos al inicio, de respetar las características de los que entran, cada uno hace su trabajo con sus características y tratamos de sacarle 'jugo' a un equipo por lo que venía normalmente jugando, con cuatro en el medio, tendríamos uno más en esos espacios".

"Si ellos (Patriotas) se descuidaban por el medio podíamos encontrar una pelota de afuera hacia adentro, encontrar con Jersson, y así se dio. Nos vamos adaptando a medida que vamos encontrando las necesidades. En el entretiempo los felicité por mantener los comportamientos hasta antes de los goles. El premio de los goles fue porque nunca dejamos de insistir en la parte ofensiva y después les dije que había que mantener eso en el complemento y no estar confiados con el 2-0, tener esa ambición de ir a buscar el gol siguiente. No darle ventaja a ellos", agregó Pablo Peirano en rueda de prensa.

Sumado a eso, el estratega 'cardenal' afirmó que la mentalidad es seguir sumando de a tres y a pesar de estar cerca de sellar la clasificación, no hay que 'estancarse' en ese ideal: "No me siento clasificado, de ninguna manera, sí es un objetivo entrar en los ocho, pero no pasa por si entramos este o el otro fin de semana, no tenemos ese pensamiento. Queremos sumar todos los partidos, estar en lo más alto de la tabla, al final del año hay una tabla que también es importante y estamos en eso".

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Patriotas, por Liga. Foto: Twitter de Santa Fe.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Por qué el enojo contra el juez central?

"Algunas faltas que, al haber pocos espacios en el último tercio, cuando nosotros estábamos tratando de no perder la forma a pesar de no encontrar espacios, hubo un par de jugadas puntuales que cuando tomaban a Correa, mientras estaba de espalda, lo jalaban y así. Solo quise llamar la atención porque nos cortaron dos o tres pivoteos”.

El estado anímico el equipo…

"Cuando terminó el partido contra Millonarios teníamos una bronca enorme, no estaba la necesidad de buscar a jugadores caídos, lo que pasó en el momento, quedó en el momento y lo que queríamos todos era volver a jugar enseguida. No hay tiempo de estar deprimidos. Nadie mira para atrás, ahora conseguimos los tres puntos y volvemos a ser los mismos, tenemos que volver a la misma mentalidad, seguir igual en los entrenamientos y prepararnos para el partido de Copa".

¿Qué viene para Santa Fe?

"La semana que viene nos servirá para seguir trabajando, seguir unificando y recuperar los jugadores que vienen con molestias".

Hugo Rodallega…

"Hugo tuvo una molestia en el aductor, no tiene algo como para largo plazo, es una fatiga que si se hubiera apurado para este momento podría ser más grave, no tendría para regresar al próximo partido, sea de Copa o Liga".