Pablo Peirano: "Santa Fe remonta los partidos porque tiene confianza y persiste en ataque"

Este lunes, Santa Fe venció 2-1 a Patriotas Boyacá en Tunja, por la fecha 14 de la Liga Betplay 2024 II y el estratega de los 'cardenales' se mostró contento por la dinámica de sus dirigidos, quienes supieron darle vuelta a un juego que empezó ganando el local.

"Sí, es buena dupla la de Hugo y Harold. No me ato a que sea la única manera de que puedan estar. Hay muchos compañeros también que quieren aportar y que juegan en esa posición. Y Harold también, antes de conocerlo, también jugaba por banda, también puede hacer. En este momento me decidí por Harold y por Hugo. Y el fútbol son momentos, cuando los momentos son buenos hay que aprovecharlos, tienen su oportunidad y trabajan bien para que eso suceda", dijo sobre sus atacantes para el partido contra los 'lanceros'.

Acto seguido, Peirano habló sobre por qué el equipo en los últimos juegos de va en desventaja primero. "Nos ha sucedido en estos dos partidos, en circunstancias diferentes. Uno fue una transición rápida en el partido pasado. Y hoy fue con una pelota quieta bien ejecutada. Las dos partes fueron muy bien del equipo rival. Nosotros sabemos reconocer cuando el rival no supera o en una acción de juego o en algo particular como hoy", manifestó el uruguayo.

Luego, en ese mismo orden el timonel del 'león' reveló la clave para remontar los partidos. "Y el secreto es la confianza de seguir insistiendo, que es algo que nosotros insistimos mucho más allá del resultado. La forma es importante, los comportamientos nuestros son importantes. Entonces, la confianza entre nosotros, sabiendo que el partido dura 100 minutos. Y nos pasa lo mismo cuando nosotros convertimos el gol, de seguir insistiendo y cuando nos convierte, seguimos insistiendo para revertir la situación. Es un tema de actitud y de perseverar en las adversidades", agregó el 'charrúa'.

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

Sobre el próximo juego contra Medellín

"Como siempre hacemos, después de un partido, evaluar cómo están los jugadores. Tomamos un tiempo en preparar el partido. Ahora estamos en un tema de recuperación. Yo tengo la cabeza ya a Medellín. Sé muy bien lo que tengo que hacer y lo que ellos hacen. Lo tengo muy estudiado. Es un partido importante, porque es en casa con un buen equipo. Solamente pienso en preparar al equipo, que descansen bien, que sigan trabajando los que les falta un poco más. Y después, competir porque esa es la única manera que nosotros tenemos para ganar".