Néstor Lorenzo: "Chile es equipo muy necesitado, que va a dar hasta el último suspiro"

Néstor Lorenzo compareció este lunes festivo ante los medios de comunicación en Barranquilla, en la antesala del compromiso frente a Chile por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Junto al DT argentino estuvo el lateral Santiago Arias.

De entrada, el timonel de la 'amarilla' agradeció al pueblo colombiano por el apoyo no solamente en la capital del Atlántico, sino a cada lugar al que va a jugar el combinado de nuestro país.

"Más que agradecimiento a nosotros, a la gente, a todo el cariño y la energía que nos trasmiten cada vez que estamos acá en Barranquilla o a donde vamos. Siempre que se pueda, los jugadores están dispuestos, ha sido una constante durante todo el proceso", dijo Lorenzo.

En medio de su intervención con la prensa, a Lorenzo le volvieron a consultar por Jhon Córdoba y las opciones de gol, que lamentablemente, erró frente a Bolivia en el Municipal de El Alto. El técnico le dio toda la confianza al artillero del Krasnodar, de Rusia.

Jhon Córdoba con Selección Colombia contra Bolivia - Foto: AFP

Publicidad

"Quiero agregar algo por lo que hablaste (Santiago Arias); que el equipo siempre buscó los circuitos y variantes como en todos los partidos para llegar al gol y muchas veces la terminación de las jugada es del número nueve, fue un tema meramente del 'timing' lo que le pasó, porque también le pasó a Roger (Martínez), lo tuvo 'Lucho' Díaz, llegamos con todos los delanteros. Sabemos las condiciones que juega la altura con el tema el balón, Jhon estuvo ahí donde tuvo que estar, fue un tema del 'timing'", agregó.

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

Publicidad

- Más sobre Jhon Córdoba y el juego contra Bolivia

"Jhon (Córdoba) había llegado en la tarde del martes, Roger había demostrado una buena adaptación a Cochabamba, la planificación salió bien, no nos trajimos nada, pero hay que mirar para delante. La confianza la tiene cada jugador que se pone la camiseta de la Selección y Jhon es un jugador especial no solo porque llega a las jugadas del equipo, sino porque genera sus propias jugadas; es un jugador que tiene la confianza absoluta y él lo sabe".

- El estilo de juego que le gusta para la Selección Colombia

"El estilo del juego colombiano hemos tratado de respetarlo siempre, me gusta el buen fútbol, me formé en un club que es Argentinos Juniors y es un club como Envigado acá en Colombia. Han salido jugadores de mucha calidad técnica, me gusta el buen fútbol. A veces en la competencia, la necesidad del resultado, te hace un poco hereje, pero siempre hemos tratado de jugar y bien en todo el proceso".

James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto vía Instagram:@jamesrodriguez10.

Publicidad

- ¿Cómo está James Rodríguez?

"Hizo un gran desgaste en Bolivia, pero terminó muy bien, se ha preparado bien, como todos los jugadores, para mermar los efectos de la altura y ahora se ha hecho un trabajo por partido así que va a llegar".

Publicidad

-Chile, el rival a enfrentar...

"Es un arma de doble filo, y un equipo muy necesitado siempre va a dar hasta el último suspiro, se tenía que dar en cada partido, pero la capacidad del ser humano se extiende a niveles superiores. Va a ser un partido difícil porque tiene un buen equipo y un buen entrenador".

Gareca y Lorenzo...

"Somos dos entrenadores proactivos, que queremos ser protagonistas a nivel del balón, va a ser un duelo interesante, no creo que Chile se vaya a echar atrás, va a hacer un partido inteligente, respetando lo nuestro".

Selección de Chile en Eliminatorias - Foto: AFP

Publicidad

- Jhon Durán, ¿va de titular?

"Todos los delanteros que están en la Selección tienen la capacidad para ponerse la camiseta, está también Juan 'Cucho' Hernández, Roger Martínez lo estaba haciendo bárbaro, pero se lesionó. Entre los tres que hay, todos están en condiciones de jugar".

Publicidad

- Willer Ditta, y los que están por primera vez en la Selección...

"En cuanto a los jugadores que se incorporan por primera vez, ya estuvieron en microciclos, el grupo es maravilloso, son jugadores que lo estamos siguiendo constantemente, es una competencia sana y eso hace que el grupo sea mejor en cantidad y calidad".