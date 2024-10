"El partido en El Alto fue muy atípico, pero la Selección Colombia jugó bien"

Este lunes 14 de octubre, la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa en el lugar de concentración en Barranquilla. Santiago Arias fue el jugador elegido para dar sus impresiones tanto del juego pasado contra Bolivia como el encuentro de este martes frente a Chile.

De entrada, el lateral derecho habló sobre el estilo de juego que tiene el combinado patrio, el cual no cambió a pesar de la altura que se vivió en el enfrentamiento contra los bolivianos. "La clave siempre la hemos tenido clara, sabemos a lo que jugamos, tenemos un plan de juego y lo más importante respetarlo durante todo el partido. Creemos en lo que tenemos, hemos hecho un buen trabajo, ese objetivo que son los tres puntos. Se trata de enfrentarlo con humildad", dijo Arias.

Luego, el jugador dejó en claro que lo ocurrido en El Alto no era normal por el clima, pero que es no fue determinante en el resultado. "Fue un partido bastante atípico, diferente. Creo que la selección lo jugó bastante bien, que siempre intentó ir adelante, se buscó la manera de conseguir los goles, pero bueno a veces son cosas que pasan a veces. El delantero no está, el volante o el defensa no está, entonces no se marca no se logra llegar a conseguir ese objetivo", sentenció el ExEquidad.

La Selección Colombia vuelve a Barranquilla FCF

Después, Arias le apunto a la autocrítica y manifestó que siempre ha cabida para hacer las cosas de mejor forma. "De parte de nosotros siempre se respeta un plan, obviamente sabíamos la dificultad que era la altura, pero creo que eso por momentos pasó a un segundo plano. Nos tenemos que quedar con las cosas positivas del encuentro y lo no tan positivo pues es intentar mejorarlo. Estamos en casa y es aprovechar esa localidad, ese ese calor de la gente y enfrentar este partido como lo hemos hecho siempre", concluyó.

Otras declaraciones de Santiago Arias:

Un mensaje para las zonas más apartada del país

"Es algo lindo es algo que nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros en el campo, por un país. Entonces a esa gente que está tan alejada que nos acompaña que nos escucha, nos ve, decirles que nosotros dentro del campo siempre vamos a dar lo mejor, siempre vamos a luchar por conseguir cosas grandes".