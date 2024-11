Pablo Peirano, tras 0-0 con América: "Se notó la seguidilla de partidos de los dos equipos"

Pablo Peirano habló en rueda de prensa tras el 0-0 de Santa Fe en su visita al América de Cali, en compromiso de la jornada 18 de la Liga Betplay II-2024.

El DT uruguayo al servicio del 'cardenal' analizó lo que la igualdad en la noche de este lunes, en un duelo que tuvo pocas opciones de cara al arco rival.

"Un partido disputado, un partido de pocas opciones claras de gol para los dos equipos, intentamos después de tener un hombre de más buscar con las variantes y tener un poco más de profundidad. Prácticamente no tuvimos ocasiones de gol, también había que tener una referencia de los jugadores de ellos arriba que son importantes para los contragolpes", precisó de entrada Peirano.

Hugo Rodallega en medio del compromiso entre América y Santa Fe, por Liga II-2024. Foto: Colprensa

A renglón seguido el técnico de Santa Fe continuó que "fue un partido muy equilibrado, también creo que se notó la seguidilla de los partidos de los dos equipos, no se veía a los equipos muy rápidos, muy dinámicos, se notó de las dos partes y se termina con un empate".

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

- Las variantes para la segunda parte:

"La idea del recambio de colocar a Daniel (Torres) en la base para que sacara la pelota más limpia junto con los dos centrales, colocar a Juan Pablo (Zuluaga) un poco más adelantado que es un jugador que en el partido anterior (Once Caldas) tomó el mando del equipo y nos fue muy bien en la segunda parte, era más o menos repetir lo mismo del juego anterior, y después en la parte ofensiva, buscar ese uno contra uno, pero no estuvimos precisos en esa última parte y se terminó cerrando con ese empate".

- ¿Por qué Santa Fe no pudo hacer valer el jugador de más?

"Hoy (lunes) nos costó más, la pelota no la movíamos a la velocidad que estábamos acostumbrados, intentamos de todas las maneras. Nosotros jugamos hace dos días también y no había una energía muy óptima en todos los futbolistas, sí los que comenzaron que lo hicieron de buena manera con buena dinámica. Uno cuando va a buscar el partido no lo puede hacer de una manera desorganizada, tirar todas las fichas sobre la mesa porque es un equipo que te contragolpea muy bien y tampoco había que darle posibilidades, se buscó el equilibrio, pero nos faltó esa parte en el último cuarto; los muchachos intentaron de todas las maneras, hay que seguir y mejorar cuando se cierra de esta manera con un hombre demás".

- Más análisis del partido

"El trabajo de ellos (América ) en lo defensivo fue muy bueno, intentamos llevar la pelota dominada y nos costó esa parte individual, muchas veces por un movimiento, hoy (lunes) nos quedamos con un empate y hay que definirlo en la próxima fecha en casa para lograr el punto que queremos para tener la ventaja después en las finales.

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe. Foto: Colprensa