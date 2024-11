Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024 II, tras la fecha 18

La Liga Betplay 2024 II tuvo una jornada de lunes festivo llena de fútbol, pero que no tuvo cambio de líder en la tabla de posiciones. Santa Fe se mantuvo en la cima, tras empatar con América de Cali. Los otros tres juegos tampoco pasaron de la igualdad.

La Equidad 2 Pasto 2

En el estadio Metropolitano de Techo, 'aseguradores' y 'volcánicos' no se sacaron ventajas y dividieron honores con un marcador de 2-2. El local anotó con doblete de Leider Riascos, mientras que los del sur del país lo hizo por medio de Daniel Moreno y Diego Chávez.

Nacional 1 Medellín 1

En la primera parte, el equipo de Efraín Juárez, con Edwin Cardona, Andrés Felipe Román y Alfredo Morelos, presionó al Medellín, destacando las dos brillantes atajadas de Eder Chaux. Los goles llegaron en el segundo tiempo: Brayan León Muñiz abrió el marcador para el DIM, pero Román empató tras un lujoso pase de Cardona.

Nacional vs. Medellín Foto: Colprensa

Once Caldas 0 Junior 0

Dayro Moreno fue el más insistente en busca del gol para el Once Caldas. En el minuto 13, estrelló un potente disparo en el travesaño, y en el 66' logró anotar, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Junior, en séptima posición con 28 puntos, pelea los últimos cupos para los cuadrangulares finales junto a Pasto, Fortaleza y Medellín. Once Caldas, en sexto lugar con 31 puntos, aún tiene opciones de ventaja, pero la victoria hubiera sido crucial. En el minuto 88, Jefferson Martínez salvó el arco del Junior tras un cabezazo de Moreno Galindo.

Acción entre Junior y Once Caldas. Colprensa.

América 0 Santa Fe 0

El duelo entre América y Santa Fe fue discreto, con pocas opciones de gol. Santa Fe intentó atacar, destacándose Hugo Rodallega, quien casi marca con un ‘globito’, pero Jorge Soto lo evitó con una gran atajada. América, pese a ser local, apostó al contraataque con Duván Vergara, Alexis Zapata y Cristian Barrios, pero sin éxito. La expulsión de Rodrigo Holgado complicó aún más al equipo local, y aunque Santa Fe dominó con un hombre más, el partido terminó en un pálido 0-0.

Hugo Rodallega en medio del compromiso entre América y Santa Fe, por Liga II-2024. Foto: Colprensa

Resultados de la fecha 18 de la Liga Betplay 2024 II

Bucaramanga 1-0 Fortaleza

Patriotas 2-1 Deportes Tolima

Envigado 1-0 Deportivo Cali

Jaguares 0-0 Alianza FC

Águilas Doradas 0-1 Boyacá Chicó

Millonarios 0-0 Deportivo Pereira

La Equidad 2-2 Deportivo Pasto

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Once Caldas 0-0 Junior

América 0-0 Santa Fe

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024 II, tras la fecha 18