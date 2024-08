Pablo Repetto: "Lo importante es no perder pisada en la tabla; no estamos conformes"

Nacional le regaló un triunfo a su hinchada que este sábado 10 de agosto se acercó en forma masiva al Atanasio Girardot. El plantel dirigido por Pablo Repetto se impuso 3-1 a Patriotas con un doblete de Dairon Asprilla y otra anotación de Alfredo Morelos, quien de paso, volvió a marcar en el fútbol colombiano.

Luego del compromiso por la quinta jornada de la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano, el técnico del verde paisa compareció en rueda de prensa y allí dejó su explicación de lo que fue la presentación de sus dirigidos.

"Hoy (sábado) teníamos que ganar que era lo primero, ganar en confianza. Me gustaron los primeros 20 minutos del equipo, que generamos dos-tres situaciones, que tuvimos el dominio. Luego, el partido nos fue llevando a estar un poco imprecisos, comienza el segundo tiempo y hacemos el gol, pero rápido nos empatan. Lo importante es que el equipo siguió intentando, los dos goles son de pelotas paradas, pero ni hablar que hay que mejorar", sostuvo el timonel uruguayo al servicio de Nacional.

Repetto continuó dando su concepto del juego contra Patriotas en el Atanasio. Para el DT de Nacional fue importante los tres puntos para ir acercándose a lo que será el objetivo al final del semestre.

"Lo importante es no perder pisada en la tabla y día a día ir creciendo como equipo, no estamos conformes, lo tenemos claro los jugadores y el cuerpo técnico. El objetivo de nosotros en diciembre es ganar el título", agregó.

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

- ¿Por qué Pablo Ceppelini no es titular?

"El tema de Pablo no es la posición habitual y nosotros lo estamos poniendo ahí y nos ha dado resultado. Hablé con él, hay momentos que vemos que es necesario y en otros no, pero a medida que el equipo esté más consolidado puede tener más minutos dentro del once titular. Él tiene lectura de juego y hace lo que pide la jugada, nos dio claridad y fue importante en el triunfo".

- El tema de la parte anímica, un triunfo valioso...

"Por momentos otra vez nos ganó la ansiedad, pero bueno, muy importante es ganar, se cortó una mala racha. Los dos goles nos dieron la soltura, importante ganar para trabajar con tranquilidad. Hoy (sábado) al equipo le da un envión importante de cortar una racha negativa y de pensar en cosas positivas en la parte anímica".

- Los aspectos a mejorar

"Se han logrado resultados importantes, otros negativos que pasan a ser nuestra realidad porque estamos lejos a lo que queremos; el tiempo va a ser nuestro aliado. Creo que los cambios nos dieron otra claridad a la hora de atacar y por eso llegan los tres goles en el segundo tiempo. Todos los que están en Nacional están porque tienen el nivel para estar en el equipo".

- ¿Cómo toda lo de volver a jugar después de 20 días?

"Mira que nos han tocado días atípicos, en 15 días jugamos cinco partidos y ahora tengo que esperar 21 días para el próximo; ni uno ni lo otro. Me hubiera gustado semana a semana, pero tampoco quejarse, lo que venga lo vamos a encarar, se dio así por muchas circunstancias, por el tema del estadio".

