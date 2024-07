Pablo Repetto y su análisis tras la derrota con Once Caldas: ¿la cercanía de partidos?

PabloRepetto generó en rueda de prensa lo que fue su balance del compromiso frente a Once Caldas. El director técnico de Nacional se refirió a la derrota 2-0 en el marco de la tercera jornada de la Liga Betplay II-2024.

"Se hizo más parejo, viene el gol en la hora del primer tiempo que fue complicado, nos vamos al descanso con dos goles de desventaja, que genera algo negativo en la parte anímica. Después comienza el segundo tiempo, el equipo fue y tuvo algunas situaciones, es cierto que ellos inquietaban en algunas 'contras', pero nos faltó ser finos en las jugadas que tuvimos para general el descuento, y a partir de ahí, encaminar el empate que no estuvo cerca porque no pudimos descontar", analizó de entrada el timonel uruguayo al servicio del 'verdolaga.

Al igual que Edwin Cardona, quien también compareció ante losmedios de comunicación este sábado 27 de julio, Repetto se refirió a la cercanía de los compromisos que ha tenido que enfrentar su plantel en este inicio del campeonato en el segundo semestre del año en curso.

Edwin Cardona en la titular de Nacional vs. Once Caldas, en Manizales. Foto: Colprensa

"El partido se dio como pensábamos, el equipo en los primeros minutos me gustó porque tomamos el protagonismo y hay posibilidades, nos descuidamos y viene el gol. No iba a ser fácil tomar el protagonismo en el partido porque la cercanía de un partido y otro, teníamos dos rivales hoy (sábado) Once Caldas, que es un buen equipo, y después el rival nuestro era la cercanía del partido; no es excusa, pero es una realidad que teníamos que encarar. En los tramos que tuvimos posibilidades no las concretamos y terminamos perdiendo un partido, por lo que hizo el rival, y nosotros de no definir, termina siendo justo", complementó.

¿Qué más dijo Pablo Repetto, tras la derrota de Nacional vs. Once Caldas?

"Vi un segundo tiempo en que comenzamos mejor nosotros, quizás nos gana un poco la ansiedad, el segundo gol le dio una envión importante a ellos (Once Caldas). En el segundo tiempo no pudimos concretar, queda una sensación de dominio del rival, pero en líneas generales, es justo el resultado, ellos con un mérito mayor a la hora de concretar".

y agregó: "El primer tiempo fueron efectivos y a partir de eso que se resuelve el partido, intentamos, ellos se defendieron bien, por momentos generamos, pero no concretamos".

Nacional suma 9 puntos en la Liga Betplay II-2024, luego de cuatro compromisos disputados.