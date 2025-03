"Para la presidencia de la Dimayor necesitamos una persona que salga a 'maletear'"

El fútbol colombiano no solamente viene jugando partidos importantes jornada a jornada en los estadios del país. En la parte dirigencial, se viene adelantando un proceso que tiene como fin encontrar al sucesor de Fernando Jaramillo en la presidencia de la Dimayor.

Tras la asamblea ordinaria del martes pasado en la ciudad de Bogotá se determinó que la elección del nuevo jefe del balompié profesional en nuestro país será el 25 de marzo próximo, en la previa del partido de Eliminatoria Sudamericana entre Colombia y Paraguay.

Y de ese tema, se dedicó un espacio en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, de Caracol Televisión, y que salió a hablar fue Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas.

"Se hizo un ejercicio importante, democrático, pausado y escuchando a los candidatos que se están presentando. Intentaremos elegir a alguien que tenga conocimiento en el tema de televisión, sea pacífica, trabaje por el fútbol, nos una y no divida, sepa producir", indició inicialmente Salazar, en su charla con Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava y Javier Castell.

El directivo antioqueño complementó y apuntó que "hay clubes como Águilas Doradas que no tienen patrocinadores y ni siquiera podemos abrir todo el estadio. Eso hace que las cosas se pongan cuesta arriba. Quien carga el bulto, sabe cuánto pesa y los directivos sabemos cómo es esto. Se necesita plata, necesitamos una persona que venga a 'maletiar', a conseguir recursos".

Mientras tanto, Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza, también apareció en el programa y dejó su opinión de cara a la elección del cargo, dejando en evidencia su voto por Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de La Equidad y que ha hecho oficial su postulación.

"Había expectativa de quienes aspiraban y no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos, pero ya se hizo. Me hubiera gustado que la elección se hubiera hecho antes del 18, porque nos daría trasparencia, ya que viene un partido en Barranquilla, con invitaciones de por medio y eso cambiaría el rumbo de las cosas, pero creo que no se logrará hacer sino hasta el día 25", complementó Ferreira.