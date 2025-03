¿Cuánto vale tener VAR en el fútbol colombiano? Revelaron la millonaria suma de dinero

Semanas decisivas en el fútbol colombiano. Después de la salida de Fernando Jaramillo , se busca la elección del nuevo presidente. Justamente, en medio de las asambleas que se han llevado a cabo para escuchar a los candidatos, surgió una propuesta que no pasó desapercibida. Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas , se refirió al VAR, afirmando que "no solicitamos que se acabe; la solicitud fue que, entendiendo que el contrato termina en mayo, aprovechemos esa coyuntura para tomar los correctivos, evitar polémicas y unificar criterios arbitrales".

Esas palabras las dijo en entrevista para el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma de 'Ditu'. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y quien también habló con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, Javier Castell, periodista y panelista, y Carlos de la Pava, presentador, fue Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar Fútbol Club. Allí, dio su punto de vista de esto y, de paso, hizo un llamado por la dura situación económica que atraviesan los equipos, revelando la alta suma de dinero que tienen que pagar para hacer uso del VAR.

Imagen de referencia de la sala del sistema VAR en un partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Qué opina de la propuesta de Águilas Doradas sobre el VAR?

"Hizo uso de la palabra y manifestó una inquietud sobre el VAR. Creemos, muchos de los presidentes y dirigentes, que se necesita hacer una reingeniería y buscar una solución para minimizar ese impacto que está teniendo la parte arbitral en el desarrollo del juego. Esperamos que se termine el contrato y buscar una nueva alternativa para el segundo semestre. Esta opción pasaría por no tener el VAR o buscar otra respuesta. No solo es cambiar el proveedor, sino el tema del cómo juzgan y los jueces VAR porque sus decisiones han afectado los resultados".

¿Por qué quieren hacer esos cambios sobre el VAR?

"No estamos a gusto con las decisiones que se están tomando. Además, sobre el uso de la tecnología, el costo es muy alto. La cifra que se nos va son 20 mil millones de pesos para el 2025, por el proveedor, los costos de traslado, lo que pagamos los clubes a los árbitros y eso da una suma aproximada a eso. Esa suma total es lo que le vale usar el VAR al fútbol colombiano, y la mayoría de los equipos no estamos pasando por una situación económica tan fácil, necesitamos plata y ese pago no es nada sencillo. Por eso, se están replanteando muchas cosas".