"Para mí, América contra Nacional es el clásico de Colombia; son los clubes más grandes"

América de Cali no pudo en la Liga BetPlay II-2024 , pero sigue con vida en la Copa. Este jueves 12 de diciembre, enfrenta a Atlético Nacional , por la ida de la final del certamen, en el estadio Atanasio Girardot. Por eso, las opiniones no han faltado y, en esta ocasión, quien tomó la palabra fue una de las estrellas del club vallecaucano. Duván Vergara habló en rueda de prensa.

Allí, el delantero analizó al rival, haciendo énfasis en sus virtudes, pero sin olvidar que en el cuadro 'escarlata' también han trabajado fuertemente y tienen sus puntos altos. De igual manera, explicó lo que ha sentido desde que regresó al país y, por último, dejó claro que no hay presión y que, por el contrario, se siente una motivación importante de conseguir ese título.

¿Cómo controlar a los laterales de Atlético Nacional?

"Para nadie es un secreto, la clase de jugadores que tienen. Por eso, están donde están. Se ha estudiado al rival y se viene viendo lo que hacen sus laterales, pero nuestro fuerte también se basa en ese sector. Ellos entrenan, nosotros lo hacemos y estamos preparados para esta clase de partidos. Buscaremos las falencias de ellos y esperamos que sea un lindo juego".

¿Qué tiene de diferente enfrentar al club antioqueño?

"Son partidos especiales, que todo jugador quiere disputar y más contra esos equipos. De hecho, Nacional debe sentirse igual. Es el clásico de Colombia, son los dos clubes más grandes del país, en lo personal. En México, las cosas fueron muy distintas, con otras culturas. Dio la casualidad que, cuando volví a Colombia, fue en Medellín, y todo fue espectacular. Hace tres años que no estaba acá y la fiesta que se vivió fue lindo. Cuando los estadios están llenos, me gusta jugar y es lindo".

Duván Vergara, figura de América de Cali, portó la cinta de capitán en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Se siente presión por jugar en un Atanasio Girardot lleno?

"Pienso que presión no porque somos profesionales y estamos preparados para estas cosas. Es un lindo escenario y uno de los mejores partidos que jugó América fue, justamente, contra Atlético Nacional. Íbamos ganando y se nos escapó en el final. Había buen ambiente y el equipo estuvo a la altura. Tenemos jugadores de experiencia y jerarquía, que saben la manera de jugar estos partidos. Va a ser lindo; esperamos sacar un buen resultado. Nuestra hinchada se hará sentir".

¿Cuál es el ambiente en la interna de los jugadores?

"Esto no es revancha ni nada. Cuando llego y hablo con el profesor, nos trazamos varias metas: entrar a los ocho, ganar la Liga, imponerse en la Copa y estar en torneos internacionales. Esto es fútbol y el campeón es uno solo. Nacional tiene un par de vidas, mientras que en América tenemos una sola y la pelearemos a muerte. Queremos ser campeones porque es un trofeo que no tiene la institución. Esperamos que lo consigamos. Por no llegar a la final de Liga, la he pasado mal".