Partidos HOY EN VIVO 8 de diciembre de 2024: horarios y programación por TV

Llegó la hora de la verdad en el fútbol colombiano y este domingo 8 de diciembre, se definirán los dos finalistas del segundo torneo del año. Pasto vs Millonarios, Santa Fe vs Nacional; Tolima vs Once Caldas y América vs Junior serán los juegos de esta jornada, que promete emociones de inicio a fin.

Y como es costumbre, acá en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos de hoy domingo 8 de diciembre, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe.

Partidos para hoy domingo, 08 diciembre - 2024