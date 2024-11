¿Pasto fue perjudicado contra Millonarios? Decisión arbitral abrió el debate: "¿Lo tocó?"

Millonarios hizo la tarea en 'casa'. Este domingo 3 de noviembre, venció 1-0 a Deportivo Pasto , con anotación de Leonardo Castro, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024 . Sin embargo, no fue nada fácil, ya que el cuadro visitante hizo un trabajo interesante en cada una de sus líneas. De hecho, hubo un punto bisagra y que cambió las cosas en el desarrollo del juego.

Todo estaba parejo, el marcador no se abría y los nariñenses soñaban con llevarse un punto del estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá. Pero pasó lo inesperado y significó el primer 'baldado de agua fría' para los nariñenses, cuando ya se entraba en la recta final del compromiso. Brayan Carabalí vio la tarjeta roja y dejó al 'embajador' con diez hombres.

Esto aconteció al minuto 72, cuando Leonardo Castro se hizo con la pelota e intentó emprender una carrera, pero, en ese momento, el defensa central derribó al delantero, quien cayó de inmediato. El árbitro central, Alejandro Moncada, no dudó en mostrarle la segunda amarilla, ya que, al 4', había visto la primera. Eso sí, el jugador decía que no lo había tocado.

Jader Valencia en acción de juego con Millonarios, contra Deportivo Pasto Foto: Colprensa

No obstante, el VAR no pudo intervenir al no ser expulsión directa. Pero el debate se abrió y quien opinó fue la cuenta de 'X' especializada en temas arbitrales, 'El VAR Central'. En su publicación, argumentó "¿sí lo tocó? El árbitro lo expulsó por evitar un ataque prometedor. El tema es que en la repetición no se ve que lo toque a Castro". Y siguió con su análisis.

🧐 ¿Si lo tocó? El árbitro Moncada expulsó a Carabalí de Pasto por evitar un ataque prometedor. El tema es que en la repetición no se ve NUNCA que lo toque a Leo Castro. Lamentablemente el VAR no puede intervenir al ser doble amarilla #LigaBetPlay pic.twitter.com/nMqNEAyYub — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 4, 2024

Publicidad

"Lamentablemente, el VAR no puede intervenir al ser doble amarilla", sentenció. Esta opinión de la jugada contrastó con la de José Borda, analista arbitral. "Es imprudencia. El árbitro Mayorga expulsó a Carabalí, de Pasto, por dos amarillas por la infracción sobre Castro, de Millonarios. La jugada muy rápida", afirmó de entrada, hasta que dio el argumento clave.

ES IMPRUDENCIA

El árbitro Mayorga expulsó Carabalí de @DeporPasto por 2 amarillas por la infracción sobre Castro de @MillosFCoficial la jugada muy rápida, pero le toca el pie que Castro tiene en el aire con la rodilla y por eso cae, es imprudencia y como corta avance es amarilla pic.twitter.com/LUcL9J12YJ — Jose Borda (@JBorda_analista) November 4, 2024

"Le toca el pie que Castro tiene en el aire con la rodilla y, por eso, cae, es imprudencia y como corta el avance es amarilla", sentenció José Borda en su publicación. Finalmente, Pasto quedó con un futbolista menos y 10 minutos más tarde, por intermedio de Leonardo Castro, justamente, Millonarios marcó el 1-0 definitivo y que le permitió llevarse la victoria.