🔴 Pasto vs. Millonarios, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

¡GOOOOOL DEL PASTO! Contragolpe letal del equipo local y Yéiler Góez no perdonó, definiendo a la perfección.
- 08:58 p. m. - PASTO 1-0 MILLONARIOS🔴 Minuto 4'
- 08:57 p. m. - PASTO 0-0 MILLONARIOS🔴 Minuto 1'
Arranque 'picante', ya que Enrique Serje fue amonestado por una dura entrada sobre Rodrigo Contreras.
- 08:56 p. m. - PASTO 0-0 MILLONARIOS🔴 ¡Empezó el partido!
Ya rueda la pelota en el estadio La Libertad.
- 08:56 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios
▶️ ¡Nuestro XI Inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2026
📋 Así formamos en el Departamental Libertad vs Pasto. ¡DALE MILLONARIOS! Ⓜ️💙 pic.twitter.com/hHuMCN5qdr
- 08:56 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🔴 Alineación titular confirmada de Deportivo Pasto
🔵🟡🔴 [XI INICIAL] 1️⃣1️⃣✅— Deportivo Pasto (@DeporPasto) January 29, 2026
💪🏻 LOS ELEGIDOS 🤝 pic.twitter.com/lbc5YUI8n9
- 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🏆 Así va Millonarios en la tabla de posiciones
El 'embajador' vive una crisis, ya que es último, sin puntos, tras dos derrotas.
- 08:54 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🏆 Así va Pasto en la tabla de posiciones
El cuadro 'volcánico' tiene puntaje perfecto, con seis unidades, producto de dos victorias en dos juegos.
- 08:52 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🧐 ¿Cómo viene el 'embajador'?
La situación del equipo de Hernán Torres no es la mejor, pues viene de perder 1-2 con Junior de Barranquilla, en El Campín.
- 08:50 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS👀 ¿Cómo llega el 'volcánico'?
Los dirigidos por Jonathan Risueño vienen de vencer 1-2 a Águilas Doradas, en condición de visitante.
- 08:48 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio La Libertad se abren para este duelo.
- 08:47 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m.
- 08:46 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS👋 ¡Bienvenidos a este partido!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga BetPlay I-2026.
Publicidad