Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Pasto vs. Millonarios, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Pasto vs. Millonarios, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

En el estadio La Libertad y por la fecha 3, Millonarios, con el regreso de Falcao García a la convocatoria, visita al equipo 'volcánico', de arranque perfecto.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de ene, 2026
  • 08:58 p. m. - PASTO 1-0 MILLONARIOS
    🔴 Minuto 4'

    ¡GOOOOOL DEL PASTO! Contragolpe letal del equipo local y Yéiler Góez no perdonó, definiendo a la perfección.

  • 08:57 p. m. - PASTO 0-0 MILLONARIOS
    🔴 Minuto 1'

    Arranque 'picante', ya que Enrique Serje fue amonestado por una dura entrada sobre Rodrigo Contreras.

  • 08:56 p. m. - PASTO 0-0 MILLONARIOS
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Ya rueda la pelota en el estadio La Libertad.

  • 08:56 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios

  • 08:56 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🔴 Alineación titular confirmada de Deportivo Pasto

  • 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 08:55 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🏆 Así va Millonarios en la tabla de posiciones

    El 'embajador' vive una crisis, ya que es último, sin puntos, tras dos derrotas.

  • 08:54 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🏆 Así va Pasto en la tabla de posiciones

    El cuadro 'volcánico' tiene puntaje perfecto, con seis unidades, producto de dos victorias en dos juegos.

  • 08:52 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🧐 ¿Cómo viene el 'embajador'?

    La situación del equipo de Hernán Torres no es la mejor, pues viene de perder 1-2 con Junior de Barranquilla, en El Campín.

  • 08:50 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    👀 ¿Cómo llega el 'volcánico'?

    Los dirigidos por Jonathan Risueño vienen de vencer 1-2 a Águilas Doradas, en condición de visitante.

  • 08:48 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio La Libertad se abren para este duelo.

  • 08:47 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m.

  • 08:46 p. m. - PREVIA DE PASTO VS. MILLONARIOS
    👋 ¡Bienvenidos a este partido!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga BetPlay I-2026.

