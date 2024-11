Patriotas tiene una nueva vida para salvarse del descenso: venció 2-1 a Deportes Tolima

Patriotas no se da por vencido. Este domingo 10 de noviembre, se jugó una verdadera 'final' y la sacó adelante frente a un equipo que ha sido protagonista en la Liga BetPlay II-2024 . Deportes Tolima fue su rival de turno y, a pesar de que inició abajo en el marcador, el cuadro 'lancero' lo dio vuelta, se impuso 2-1 y eso lo mantiene con vida en la tabla del descenso.

Cuando transcurría el minuto 17, el conjunto 'pijao' abrió el marcador, por intermedio de Kevin Pérez. No era lo esperado para el local, en territorio boyacense, y, por eso, se 'pusieron las pilas'. Y es que no les servía otro resultado que no fuera la victoria (incluso el empate, los hacía perder la categoría). Entendiendo este panorama, lograron dar vuelta a la situación.

El primero que se reportó fue Flabián Londoño, igualando el encuentro, y, posteriormente, Dewar Victoria puso a celebrar a todos en Patriotas. Fue el 2-1 definitivo y, de esa manera, los dirigidos por Dayron Pérez tienen otra oportunidad; eso sí, a la espera de lo que suceda con sus rivales directos. Y es que si Envigado o Jaguares ganan, se van directo para la 'B'.

Patriotas está en la 'zona roja' de la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2024 Archivo de Colprensa

Ficha técnica de Patriotas vs. Tolima, en la Liga BetPlay II-2024

Alineaciones titulares

Patriotas: Juan David Valencia; Jhomier Javier Guerrero, Andrés Mauricio Alarcón, José Daniel García, Carlos de las Salas; Carlos Andrés Paternina, Dewar Victoria; Álvaro Meléndez, Jhonier Viveros, Diego Armando Ruíz; y Flabián Londoño. D.T.: Dayron Pérez.

Tolima: William Cuesta; Yhorman Hurtado, Anderson Angulo, Alfonso Simarra, Jeison Angulo; Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Luis Fernando Miranda, Yeison Guzmán, Kevin Pérez; y Carlos Cortés Barreiro. D.T.: David González.

Suplentes

Patriotas: Joao Rodríguez, Sergio Felipe Román, Johan Sebastián Perea, Mauricio Gómez, Juan Camilo Aristizábal, Omar de la Cruz y Brayan Correa.

Tolima: Franco López, Juan Pablo Nieto, Junior Hernández, Jeison Lucumí, Facundo Boné, Juan Camilo Chaverra y Yilson Rosales.

Cambios

Patriotas: Joao Rodríguez por Flabián Lodoño; Juan Camilo Aristizábal por Carlos Andrés Paternina; Johan Sebastián Perea por Álvaro Meléndez.

Tolima: Franco López por Carlos Cortés Barreiro; Jeison Lucumí por Luis Fernando Miranda; Junior Hernández por Jeison Angulo; Juan Pablo Nieto por Brayan Rovira.

Patriotas celebra uno de sus goles contra Deportes Tolima, en la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Goles

Patriotas: Flabián Lodoño y Dewar Victoria.

Tolima: Kevin Pérez.

Amonestados

Patriotas: Juan David Valencia.

Tolima: Brayan Rovira.

Próxima fecha

Patriotas: visitará a Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, con fecha y hora por definir.

Tolima: recibirá a Atlético Nacional, en el estadio Manuel Murillo Toro, pero aún no se conoce el día y hora del juego.