Fabián Sambueza y su mensaje tras la protesta de sus compañeros, por su dura sanción

Atlético Bucaramanga venció 1-0 a Fortaleza en el estadio Américo Montanini, pero más allá del triunfo lo que se llevó las miradas en el escenario deportivo fue la protesta de sus jugadores tras las duras sanciones a Fabián Sambueza y el técnico Rafael Dudamel, quienes se quejaron públicamente y de forma airada de las decisiones arbitrales en el pasado partidos contra el Boyacá Chicó.

Los futbolistas de los ‘leopardos’ que fueron titulares, saltaron a la cancha y durante los himnos decidieron todos ponerse una cinta en la boca como modo de protesta ante los castigos y multas que recibieron el mediocampista argentino y el entrenador venezolano.

Por eso, y tras darse este particular hecho liderado por los jugadores del Bucaramanga, Fabián Sambueza no dudó en reportarse a través de sus redes sociales, más allá de estar sancionado y con los ojos puestos en él.

Fabián Sambueza y su mensaje tras sanción de la Dimayor

Publicando dos fotos de sus compañeros tapándose la boca y con un corto mensaje, el mediocampista argentino se mostró feliz por el respaldo que tuvo.

“Este es mi equipo, mi familia, defendiendo hasta el final la camiseta”, escribió Fabián Sambueza a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

¿Por qué sancionaron a Fabián Sambueza y Rafael Dudamel, del Bucaramanga?

El pasado miércoles 6 de noviembre el Boyacá Chicó y el Bucaramanga empataron 1-1 en Tunja, en un partido con discutidas decisiones arbitrales, que hizo que ambos ‘explotaran’ y dieran unas duras declaraciones.

El argentino, a través de su cuenta de Instagram escribió lo siguiente: “Un árbitro se puede equivocar porque es un ser humano, pero los burros del VAR no. Nadie los presiona y están sentados mirando las pantallas. No sé qué es peor, si estos brutos o los que le enseñaron a manejar e interpretarlo. Hoy nos eliminó la parte oscura del fútbol, la que nadie investiga”.

Por su parte, el director técnico Rafael Dudamel también se mostró molesto en la rueda de prensa post partido y apunto contra la terna arbitral, sin guardarse nada en contra de ellos.

"Ojalá no tenga que nombrar a estos impresentable otra vez en mi vida, porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño. El árbitro le dice a los futbolistas dentro del partido, que no tenía la pelota en las manos y lo llaman al VAR. El señor Keiner Jiménez, el del VAR, hizo desastres. Y Montaño, el juez central, de muy poca personalidad, porque ya había sancionado el gol y le muestran exactamente el momento cuando la pelota hace contacto con los guantes del arquero y mi delantero le pega a la pelota”, fueron algunas de las palabras del entrenador venezolano, que le costaron ser sancionado.

¿Cuál fue la sanción para Fabián Sambueza y Rafael Dudamel, del Bucaramanga?

Tras la queja de ambos, en el boletín de sanciones de la Dimayor dieron a conocer las duras sanciones para ambos.

En cuanto al director técnico del Bucaramanga recibió una suspensión de un mes y quince días para ejercer “cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol. Además de una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por el lado de Fabián Sambueza la sanción fue de cinco fechas y una multa económica de 17 salarios mínimos mensuales legales.