Pistas del futuro de Juan Fernando Quintero contadas por el que manda en el América

Juan Fernando Quintero es una de las figuras del América de Cali, equipo que en los cuadrangulares finales de Liga BetPlay I-2025 suma cinco puntos en el grupo A que es liderado por Independiente Medellín. El volante antioqueño hizo parte de la derrota del 'escarlata' 1-3 frente a Tolima en el Pascual Guerrero, y en las últimas horas se conocieron pistas sobre su futuro deportivo.

Esta información la revelaron, este viernes 13 de junio, en el programa de 'Jugada Maestra' que se transmite en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión. Fue el propio 'mandamás' de los 'diablos rojos' el que contó todos los detalles.

"Yo me encontré con Tulio Gómez, recién se bajó del estadio después del partido de Selección Colombia. Íbamos en el mismo vuelo y me dijo que estaba pendiente de un montón de cosas, entre ellos sobre Duván Vergara. Lo que no me aseguró es qué va a pasar con Juan Fernando Quintero y que tiene hasta diciembre contrato con el América de Cali, y compromiso con Racing de que hasta diciembre no queda libre; y que él pueda tomar la decisión de si va o no a River; eso fue lo que me contó", precisó Javier Hernández Bonnet.

Juan Fernando Quintero, capitán y figura del América de Cali. X de @AméricadeCali

¿Cuál es la situación de Duván Vergara, se va del América?

A su vez, Hernández Bonnet se refirió al goleador de los 'escarlatas' que ha sido relacionado con dos clubes del fútbol de Argentina: Racing e Independiente de Avellaneda.

"Me dijo que ya había arreglado con Racing lo de Duván Vergara, va a jugar en Racing, que había llegado a un acuerdo y que iba a ver un cruce entre lo que él le debía a Racing por el tema Quintero con el precio de Duván Vergara, es decir que iban a saldar la cuenta. Eso facilitó todo", expresó en 'Jugada Maestra'.