"Alfredo Morelos estaba sobrador, estamos en una época donde toca adaptarnos a la rebeldía"

Santa Fe y Atlético Nacional volvieron a rivalizar en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025, y en esta oportunidad, los que se llevaron la victoria fueron los 'verdolagas' por 1-2 gracias a las anotaciones de Alfredo Morelos. Precisamente, el cordobés fue la gran figura del partido que se jugó en la noche del jueves en El Campín; no solo por los goles anotados, sino porque protagonizó un fuerte cruce con Hugo Rodallega. El capitán de los 'leones' explicó qué sucedió.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la discusión que tuvo con Alfredo Morelos?

Así fue como el goleador del rojo bogotano compareció en la rueda de prensa posterior al partido de la cuarta jornada del grupo B, y allí se refirió sobre el tenso momento que vivió con el artillero de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos en Nacional AFP

"Lo que pasó no nos saca del partido, hace parte del partido entre dos equipos grandes. Yo conversé con Morelos (Alfredo) porque estaba sobrador cuando iban ganando, conversamos, es maduro, pero es que estamos en una época en la que nos toca adaptarnos a la rebeldía de los jóvenes y llegó Marino (Hinestroza) y fue un poco grosero y desató eso", expresó el exWigan y Fulham en su charla con los medios de comunicación.

Rodallega Martínez también dejó su reacción de lo fue la derrota contra Nacional ante su público. Toca "levantar el ánimo"

"Estamos golpeados por el resultado, no es lo que queríamos, la idea era ganar, sabíamos del marco espectacular, salimos con esa intención desafortunadamente no conseguimos los tres puntos. Aquí es levantar el ánimo, nos miramos a la cara y dependemos de nosotros. El lunes tenemos una nueva oportunidad que va a ser muy importante. No es momento de quedarnos encerrados en esta dura derrota", precisó el referente de Santa Fe.

Y es que Morelos Aviléz protagonizó una jugada en medio de la contienda que no gustó nada en los futbolistas 'cardenales', al hacer un intento de amague y luego controló el balón con el taco. Esa acción desató todo. El de Cereté recibió tarjeta amarilla.

"Sobre la amarilla, no sé. Estoy sorprendido. Prefiero no hablar del tema, lo importante es la victoria y que estamos felices", precisó el exRangers al ser consultado por su jugada.

Nacional con el triunfo llegó a 5 puntos en el grupo B y ahora se alista para recibir el lunes 16 de junio a Millonarios en el Atanasio Girardot. El partido comenzará a las 8:20 de la noche.