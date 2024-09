Polémicas declaraciones del técnico del Pasto, más allá de vencer al Cali: ¿qué le pasó?

Deportivo Pasto logró un importante y valioso triunfo en su visita al Cali, por 0-2 en Palmaseca, y dejó a los 'azucareros' en apuros en la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano. No obstante, en la rueda de prensa posterior al partido de la octava jornada llamó la atención las declaraciones del técnico del conjunto 'volcánico', Gustavo Florentín.

Y es que pese a quedarse con los tres puntos en tierras vallecaucanas, el timonel paraguayo sorprendió con sus palabras, al expresar preocupación por algunas cosas que están pasando en la interna del club. ¡Declaraciones polémicas!

¿Qué dijo Gustavo Florentín, DT del Pasto, tras el triunfo contra el cALI?

De entrada, en su charla con los medios de comunicación éste manifestó que estuvo en duda para dirigir el partido de la noche del lunes frente al Cali, en Palmaseca.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

"Déjame manifestar el malestar que tenemos nosotros, el cuerpo técnico. Hoy estamos más fuera que adentro en el club, ya se lo manifesté al gerente antes del partido. Hay cosas que están ocurriendo en el club que nosotros no estamos de acuerdo para nada. Consideramos que somos una familia, cuerpo técnico y jugadores, a lo que se ve y se nota, hay una entrega total de ambas partes. No sé qué va a pasar estos días. Mi cuerpo técnico me manifestó mucha tristeza en estos días e inclusive que estábamos en duda de dirigir este partido. Demostramos nuestro profesionalismo a pesar del malestar y nos debemos una charla con el presidente. Estamos muy molestos", pronunció Gustavo Florentín.

¿Cómo va el Deportivo Pasto en la Liga Betplay II-2024?

Luego del triunfo 0-2 sobre el Cali, los dirigidos por Gustavo Florentín acumulan diez unidades tras siete jornadas disputadas del presente campeonato y se ubican en la casilla número once de la tabla general.

En la próxima fecha el elenco nariñense se enfrentará al Medellín, en el Departamental Libertad, a partir de las 7:20 de la noche, del domingo 8 de septiembre, y el compromiso corresponde a la novena jornada de la Liga Betplay II-2024.