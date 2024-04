Polémico dirigente del fútbol colombiano pidió sanción de oficio para Junior

Los goles de Leonardo Castro y el restante de Emerson Rivaldo Rodríguez para Millonarios.Los tantos del descuento de Carlos Bacca y Marco Pérez, de Junior. Las buenas atajadas de Santiago Mele, guardameta de los barranquilleros. Los minutos finales de emoción y tensión. El marco de público, con los seguidores azules apoyando de principio a fin. El marcador generoso 3-2 a favor de los dirigidos por Alberto Gamero sobre el vigente campeón de Colombia. Todo esto quedó en un segundo plano, ya que los focos se orientaron en la actuación arbitral de Jorge Duarte.

La controversia llegó promediando el minuto 39, cuando se presentó la apertura del marcador por parte de Castro. De inmediato, los jugadores de Junior protestaron, pidieron el uso del VAR, a causa de una falta previa del anotador del tanto de los locales sobre Edwin Herrera. Incluso, entregaron el balón en la reanudación y se quedaron parados en su gran mayoría, a tal punto que el propio Leonardo Castro por poco anota de chilena.

Así las cosas se armó una polémica de marca mayor, en la que la conversación siguió en la rueda de prensa e igualmente en las redes sociales.

Y precisamente allí el que apareció para dar su opinión y hacer una petición fue Eduardo Pimentel, el polémico dueño de Boyacá Chicó, quien solicitó una sanción para los barranquilleros por el papelón sucedido en el escenario deportivo de Bogotá.

Leonardo Castro festeja el gol que le marcó a Junior en el estadio El Campín. @MillosFCOFicial

"Me sentaré pacientemente a esperar a que el jerarca del fútbol sancione de oficio al Junior, por los actos grotescos de hoy (miércoles) en TV contra la autoridad, la buena imagen del fútbol y el público en general, ¿o será que esa soberbia y las órdenes a los tribunales es solo para los de ruana?", escribió el bogotano.

Todo un escándalo se armó tras el partido entre Millonarios y Junior. Las reacciones no se han hecho esperar desde diferentes frentes.

¿Qué fue lo que dijo Didier Moreno sobre el por qué asistió todo Junior a la rueda de prensa?

"Todo el plantel acá presente, por el motivo que vimos dentro del campo. Yo creo que si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Esto no puede seguir pasando, un juez, donde tiene unos ayudantes, que le está marcado una falta y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego. Él vio que era falta, pero no la quiso sancionar, eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad", dijo el jugador del 'tiburón'.