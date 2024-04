Junior, en pleno en la rueda de prensa tras perder con Millonarios: apuntan al árbitro Jorge Duarte

Junior de Barranquilla tomó la vocería este miércoles 17 de abril, luego de la derrota por 3-2 frente a Millonarios en el estadio El Campín. Todo el plantel del 'tiburón' asistió a la rueda de prensa en el estadio El Campín y allí, entre ellos, Didier Moreno, Carlos Bacca y el propio Arturo Reyes hablaron. Hubo críticas hacia el arbitraje de Jorge Duarte.

"Todo el plantel acá presente, por el motivo que vimos dentro del campo. Yo creo que si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Esto no puede seguir pasando, un juez, donde tiene unos ayudantes, que le está marcado una falta y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego. No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente de que un árbitro en el terreno de juego no nos puede decir a nosotros los jugadores de que ellos no son profesionales. Él vio que era falta, pero no la quiso sancionar, eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad", esas fueron las palabras que dijo de entrada Moreno, en su intervención con los medios de comunicación.

A renglón seguido, el profesor Reyes habló un poco de la dinámica del compromiso y destacó la labor de sus futbolistas que dejaron todo en el campo de juego. "Creo que Junior estaba haciendo hasta la la acción del gol, un partido correcto dentro de lo planificado, después de esa acción nos costó en entrar en el juego e intentamos por todos los medios marcar los goles que necesitábamos. Estos jugadores son increíbles, ya lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer".

Acción de juego del partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín Archivo de Colprensa

Publicidad

¿Qué más dijeron los jugadores de Junior en rueda de prensa?

Por su parte, Carlos Baccafue el encargado de asumir la vocería en cuando le consultaron al plantel por el tema de la acción en la que no quisieron jugar y le entregaron el balón a Millonarios, tras el primer gol del 'embajador', el que causó la polémica.

Publicidad

"La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo, sentimos que no era justo lo que pasó. Eso fue todo, decidimos eso, porque no fue justo. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonarios en casa con 0-0, que 1-0 en contra. Ahí está la dificultad, a veces los partidos se pierden por pequeños detalles, esos pequeños detalles nos sacaron del partido. En el entretiempo no hablamos de otra cosa, mira que al minuto nos metieron el segundo, cambió toda la historia del partido. Veníamos con las ganas y el deseo, pero sucedió así, pero siempre hay un Dios que es justo".

Carlos Bacca, delantero de Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

- Sobre el primer gol de Millonarios

Esto dijo Arturo Reyes: "Es correcto, pero nosotros en ese momento nos quedamos todos reclamando. No estamos diciendo que el gol es inválido, lo que estamos argumentado y protestando es que el mismo línea le estaba comentando al árbitro que era falta y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla. Eso es todo".

- La roja y luego amarilla a Carlos Bacca

Publicidad

"Que fue roja, después fue amarilla, y después no me expulsaron. No pasó nada, si el mismo VAR lo llamó, no pasó nada, y menos voy a agredir un compañero, eso no está en mi, no me lo permitiría, agredir a un compañero de esa manera", afirmó el propio artillero oriundo de Puerto Colombia.