'Polilla' Da Silva tras empate de América: "La hora del partido no es muy normal para jugar"

Por la fecha 13 de la Liga BetPlay l-2025, Envigado se vio las caras con América de Cali en el Polideportivo Sur. El encuentro estuvo marcado por las fricciones, que tuvo como protagonista a Juan Fernando Quintero , que fue expulsado sobre los 24 de juego tras pegarle un cabezazo a un rival.

En el inicio de la parte complementaria, la 'cantera de héroes' se fue arriba en el marcador por intermedio de Edison López, que definió de pierna derecha tras una asistencia de Neymar Uribe. Sin embargo, con el correr de los minutos, los 'diablos rojos' equilibraron la balanza gracias a un tanto de Duván Vergara, que hizo valer la 'ley del ex' a los 67 de juego.

Jorge 'Polilla' da Silva preocupado tras el empate contra Envigado

Jorge 'Polilla' Da Silva, entrenador del América de Cali. COLPRENSA.

Durante la rueda de prensa posterior al empate con Envigado, el estratega uruguayo se mostró preocupado por la presentación de sus dirigidos, que se llevaron un punto de oro contra los naranjas.

Publicidad

“Uno nunca espera tener una expulsión (Quintero), el clima estaba muy pesando, la hora del partido no es muy normal para jugar fútbol (…) me voy preocupado con el primer tiempo no solamente en el 11 contra 11, América estaba muy lejos de lo que venía haciendo, un equipo muy pasivo, muy errático (…) en el segundo cambio, sobre todo la actitud, cuesta entender cómo recibimos ese gol, pero hay que destacar la entereza de los muchachos para ir a buscar el empate, pero me voy preocupado porque no era el partido que esperábamos hoy”, fueron las primeras declaraciones de Jorge da Silva.

Y agregó: “Es difícil jugar casi 70 minutos con un hombre menos contra un equipo joven como Envigado (…) éramos consientes de que era muy difícil rendir como el equipo lo hizo días atrás contra Corinthians (…) fue un partido muy complejo por cómo se dio el trámite y lo difícil para nosotros adaptarnos”.

Envigado recibió al América en partido de la fecha 13 de la Liga Betplay I-2025. Foto: Colprensa

Publicidad

Sobre la ausencia de Quintero, dijo: “Esto lo tenemos que ir evaluando día a día, tenemos el miércoles un clásico del fútbol colombiano contra Millonarios. Trataremos de prepararnos de la mejor manera, no tenemos un jugador de las características de 'Juanfer', pero buscaremos un jugador que nos siga dando esa idea futbolística que el equipo tiene, y esperemos el miércoles darle a nuestra gente una alegría en Cali”.

“Hoy a este partido le tenía mucho miedo porque veníamos de jugar un encuentro muy intenso contra un gran rival y a veces al jugador le cuesta cambiar el chip y poder enfocarse en el torneo local de la misma manera que lo hace a nivel internacional y creo después lo hecho en cancha me dio la razón por lo cual estuvo lejísimos de lo que fue el otro día en Cali”, expresó el técnico de América de Cali.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Por la fecha 14 del rentado local, los 'escarlatas' se verán las caras con Millonarios en el Pascual Guerrero, en donde rodará la pelota a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).