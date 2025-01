Por culpa de un jugador de Selección Colombia se fue Efraín Juárez de Nacional

Aunque han pasado algunos días desde que Efraín Juárez anunció su marcha de la dirección técnica de Nacional , aún se siguen dando repercusiones y versiones relacionadas con la verdadera razón que motivó la decisión, luego de haber sido campeón de la Liga y Copa Betplay en la temporada 2024.

Y desde México han aparecido relatos de lo sucedido con el entrenador, que en poco tiempo se llevó todas las miradas en el medio del fútbol colombiano y alcanzó a ganarse la admiración de los hinchas 'verdolagas'.

De esa manera, el periodista John Sutcliffe, de la cadena 'Espn', dejó algunas revelaciones de la partida del profesional 'manito' en su cuenta de 'X' y apuntó a Gustavo Fermani, director deportivo, y al deseo de las directivas de fichar a Mateus Uribe , hombre de Selección Colombia y que renunció a su equipo en Catar.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

"Ya les tengo toda la información de Efraín Juárez y su salida de Nacional. Bendito fútbol, lleno de intereses. El director deportivo empieza a hacer su propias contrataciones, quiero traer un lateral, quiero traer a Mateus Uribe, pero (pensó Juárez) tengo cuatro contenciones, no necesito a Mateus. Esa fue la gota que revasó el vaso. Eres técnico, ganaste la Copa, la Liga y te traen jugadores que no pediste. Efraín Juárez no pedía a Mateus Uribe y fuera de eso le dicen a los dueños que necesitaban más presupuesto porque Juárez quería a Mateus Uribe", explicó inicialmente el referido comunicador.

Sutcliffe siguió con los detalles y complementó apuntando que "ya después es muy fácil salir a decir este (Juárez) ya tenía una oferta y se va. Ofertas las ha tenido, pero estaba a muerte con Nacional. Al fin de cuentas lo que le he dicho a Efraín Juárez no te tiene que querer, te tienen que respetar. Los de experiencia fueron a su casa a decirle, no te vayas. El director deportivo estaba haciendo de las suyas. Eso es algo triste. La manera de operar de los directivos hace que Efra se vaya. Pues suerte, suerte a Nacional, porque ese vestidor anda enojado".

¿Qué posibilidades tiene Mateus Uribe de llegar a Nacional?

"¿Quién no quiere tenerlo en su equipo? Es un jugador mundialista, multicampéon con Atlético Nacional, seguimos en conversaciones y podemos prontamente poder dar ese anuncio", explicó este miércoles Sebastián Arango Botero, presidente del equipo antioqueño, en rueda de prensa en la que se refirió sobre la posibilidad de Uribe para este 2025 vestido con la 'verdolaga'.