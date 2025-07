¿Por qué Millonarios no jugará en inicio de la Liga Betplay si no hay concierto en El Campín?

Millonarios tenía que actuar en el estadio El Campín de la capital de la República contra el 'Ciclón Bananero' en el segundo fin de semana de julio, cuando se disputará la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II.

Sin embargo, su encuentro frente al Unión Magdalena debió ser postergado más de un mes porque el escenario no está en óptimas condiciones para ser utilizado por la escuadra ‘embajadora’, pese a que no hay conciertos programados para esos días.

De hecho, será el único duelo aplazado de la jornada inicial y como lo dijo Dimayor en su momento: se autorizó su cambió de programación por tratarse de una situación de fuerza mayor que no tiene que ver con los equipos en cuestión.

Así será la primera fecha:

Viernes 11 de julio

6:00 p. m. - Llaneros vs. América

8:10 p. m. - Once Caldas vs. Nacional

Sábado 12 de julio

2:00 p. m. - Pasto vs. Tolima

4:10 p. m. - Envigado vs. Fortaleza

6:20 p. m. - Bucaramanga vs. Chicó

8:30 p. m. - Cali vs. Junior

Domingo 13 de julio

3:00 p. m. - Medellín vs. Alianza

5:15 p. m. - Pereira vs. Santa Fe

7:30 p. m. - Equidad vs. Águilas

Miércoles 20 de agosto

7:30 p. m. - Millonarios vs. Unión Magdalena



¿Por qué Millonarios no jugará en inicio de la Liga Betplay 2025-II?

Todo obedece a que el campo de juego de El Campín está siendo sometido a un proceso de hibridación para que la grama sea mixta, entre natural y sintética.

La idea de dicha intervención es que la cancha sea más resistente a la lluvia y a los constantes conciertos que se llevan a cabo en el recinto.

Los trabajos estaban programados para empezar apenas finalizara la liga del primer semestre, pero la agenda se tuvo que modificar y los plazos se alargaron debido a que Independiente Santa Fe llegó hasta la final.

En consecuencia, la tarea comenzó tiempo después de lo contemplado y aún no se ha terminado, pese a que la firma encargada indicó que tiene a 15 operarios haciendo la labor en turnos de día y noche para acabar lo más pronto posible.

“En la primera fase debimos podar la cancha a su nivel mínimo para que el material sintético se unifique fácilmente con el pasto natural, en las próximas 2 fases veremos un pasto verde y uniforme”, explicó la empresa encargada.

Lo particular es que según se dijo desde la administración de El Campín, las máquinas utilizadas para el proceso en Bogotá son las mismas que posteriormente serán llevadas al estadio Azteca de Ciudad de México para hacer la misma obra y dejar ese inmueble listo para la inauguración del Mundial de 2026.

Bajo esta luz, el primer partido que albergará el principal estadio de la capital colombiana será el domingo 20 de julio a las 7:00 de la noche, cuando Millonarios tendrá que recibir al Deportivo Pasto en cumplimiento de la segunda fecha.

Acá, el reporte de la empresa encargada:

¡Cumplimos lo que prometimos!



Estamos trabajando muy duro para transformar uno de los hitos más importantes para el futuro del fútbol en Bogotá: el proceso de hibridación de la cancha del estadio Nemesio Camacho 🌱⚽



