Por qué no juega James Rodríguez en Nacional vs. Pasto, en el Atanasio Girardot

Después de haber perdido por la mínima diferencia en su visita al Cúcuta Deportivo, del martes pasado, de manera rápida en Atlético Nacional tuvieron que pasar la página porque en pro de ponerse al día en el calendario de la Liga Betplay II 2026, este jueves recibirá la visita de Deportivo Pasto, en la cancha del Atanasio Girardot.

Y con esa 'maratón' de compromisos, el entrenador Lucas González ha optado por las rotaciones en su plantilla y de esa manera el gran ausente para recibir a los pastusos en la ciudad de Medellín es James Rodríguez, quien no apareció en el listado de convocados.

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Es evidente que por temas de desgaste y luego de haber actuado durante los 90 minutos contra los 'motilones', resultaba muy corto el tiempo de recuperación para el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich, más teniendo en cuenta el desgaste adicional del viaje a la frontera.

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Rodríguez Rubio jugó un aceptable compromiso en su tierra natal y aunque trató de marcar la diferencia, los antioqueños terminaron cayendo de visitantes e incluso hasta se le vio contrariado, después de haberle dado una habilitación perfecta en el área rival a Kevin Parra, quien de manera increíble falló.



James Rodríguez, nuevo fichaje de Atlético Nacional. Foto: X de Nacional.

Dentro de los futbolistas de experiencia que tampoco estarán contra los pastusos se destaca el volante Jorman Campuzano y el lateral Andrés Felipe Román, sumados al zaguero central Neider Parra, quien ha tenido una continuidad y desgaste importante en la Liga II del fútbol colombiano.

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A la par, no ha faltado la polémica por la cercanía de los partidos frente a Cúcuta y Deportivo Pasto. Así, el diario 'El Colombiano' tituló una nota así: "Nacional, al límite: cuatro partidos en una semana, ¿la Dimayor incumplió el reglamento?".

"La principal controversia está en el artículo 63 del reglamento de la Dimayor para la Liga BetPlay de 2026, citado en la transcripción. Según ese apartado, la programación debe respetar un intervalo mínimo de 70 horas entre el inicio de un partido y el comienzo del siguiente. Si se confirma que Nacional disputó dos encuentros con apenas 48 horas de diferencia, sería necesario revisar las circunstancias de esa programación", se leyó más adelante.

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Por lo pronto, Nacional y Pasto se verán las caras y para los dueños de casa existe el interés de hallar una nueva victoria y acumular 29 puntos, para igualar a Deportivo Cali, actual líder del balompié de nuestro país.