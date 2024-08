¿Por qué no juega Teófilo Gutiérrez en Real Cartagena?

El Torneo de la B en Colombia ya está en curso en una edición y busca un nuevo ganador, tras lo hecho por Llaneros en el primer semestre del 2024, equipo que le ganó desde el punto penalti a Orsomarso y quedó más cerca de colocar su nombre en la categoría de la A del rentado local para el próximo año.

Sin embargo, uno de los clubes deportivos que quiere ser protagonista en el segundo semestre es Real Cartagena, club que aspira darle una alegría a sus hinchas y pelear por un cupo a la máxima categoría. Sin embargo, en medio de la competencia, una noticia ha traído desazón entre los fanáticos.

Todo se trata de la no recuperación de Teófilo Gutiérrez para el partido contra Bogotá, por la cuarta fecha del certamen. Según dio a conocer el club cartagenero, el exJunior de Barranquilla aún no tendría una fecha fija para su regreso. "Fractura in situ del Maleolo Tibial derecho. Fase de rehabilitación: Fisioterapia, pendiente estudios de control. Incapacidad relativa a resultados y evolución", comentó el equipo en su cuenta de X.

Teófilo Gutiérrez sin acción en el Real Cartagena

en el 2024 II

Cabe mencionar que el futbolista con pasado en Selección Colombia no está con el Real Cartagena desde inicios de junio del 2024, cuando su equipo se enfrentó a Orsomarso y estaba en la lucha por hacerse un espacio en la gran final del Torneo de la B I-2024. Ahí, jugó los 90 minutos del compromiso y asistió a uno de sus compañeros para uno de los dos goles a favor del Real Cartagena con los que vencieron al club del Valle del Cauca.

Desde entonces, no ha estado en ninguno de los tres partidos que ha disputado su equipo en el Torneo de la B II-2024 (Inter Palmira, Atlético Huila y Cúcuta Deportivo).

Otras de las bajas del Real Cartagena

Ignacio Artola: Esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Fase de rehabilitación: Fisioterapia y estudios de control. Incapacidad relativa a evolución.

Darwin Palomeque: Esguince Grueso Artejo pie derecho. Tratamiento médico y fisioterapia. Incapacidad relativa a evolución.

Juan Camilo Ángulo: Contusión en el pie y el tobillo derecho. Fase de estudios para descartar lesión ósea traumática y fisioterapia. Incapacidad relativa a resultados y evolución.

En el inicio del Torneo de la B, el Real Cartagena no ha conseguido los resultados esperados por sus seguidores, pues acumula una victoria, un empate y una derrota; hecho que lo coloca, por el momento, en la décima posición del certamen con tan solo cuatro puntos.