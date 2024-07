¿Por qué se nombró al padre de Falcao García y a Santa Fe en presentación con Millonarios?

Si hay una persona que marcó la carrera y el destino de Falcao García, hoy figura de Millonariosy en general de la Liga II 2024 del fútbol colombiano, ese fue Radamel, su padre que fue jugador profesional y jugó en clubes de nuestro país y de Venezuela en la década de los 80. Por esa razón es inevitable que el 'Tigre' hable y haga referencia de él.

Y así sucedió este martes cuando llegaron las preguntas de los periodistas y se tocó el tema relacionado con estar en el estadio El Campín, que es todo historia en el balompié de nuestro país. Mucho más cuando una buena parte de su niñez y su adolescencia la vivió el samario en la capital de la República.

Así Falcao contó con absoluta sinceridad, dejando escapar una sonrisa, que "siempre soñé de jugar de niño en El Campín, mi papá (Radamel García) me traía a ver más a Santa Fe, en realidad, y mi sueño era jugar en El Campín. No jugué profesionalmente, así que vine con la Selección Colombia sub-17 y la mayor y ahora es la oportunidad de la vida, de ponerme esta camiseta, de representar estos colores y estoy muy ilusionado. Trato de dar lo mejor en cada entrenamiento, espero que Dios me acompañe y las cosas tanto para el equipo, como para mí salgan como queremos. Es mi deseo".

¿Cuándo jugó Radamel García en Santa Fe?

Radamel García tuvo una extensa carrera en el fútbol profesional, que precisamente comenzó en Santa Fe, entre los años comprendidos entre 1977 y 1982. Posteriormente para la temporada de 1983 el popular 'Rada' regresó a las filas de los 'cardenales'. El padre de Falcao García fue un defensor central de buena talla, presencia, corajudo y recio. Además defendió los colores de Unión Magdalena, Medellín, Bucaramanga y Tolima, entre otros.