¿Por qué se suspendió el partido entre Pereira vs Tolima?; ya hay nueva fecha del juego

Por la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2025, Deportivo Pereira recibió en el Hernán Ramírez la visita del Deportes Tolima. El primer tiempo estuvo marcado por la lluvia, lo que impidió el inicio de la parte complementaria debido a los charcos que se hicieron en varias zonas de la cancha.

El estado del terreno de juego obligó a que varias personas ingresaran a la cancha para retirar el agua con el fin de que este estuviera en óptimas condiciones. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes, dado que se mantuvo la intensidad de la lluvia, retrasando a un más el partido.

Retrasado el partido entre Pereira vs Tolima por lluvia.... pic.twitter.com/GE25KttSCI — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) February 14, 2025

Minutos después, la terna arbitral salió al campo de juego para probar el estado de la cancha en la que se evidenció que la pelota no rodaba con normalidad, lo que dificultaría el desarrollo del encuentro entre Deportivo Pereira y Deportes Tolima en el Hernán Ramírez Villegas.

No obstante, al final la lluvia no cesó y fue imposible darle continuidad al compromiso, que, según lo afirmó la Dimayor, se jugará este viernes 14 de febrero a las 10:00 a.m. (hora local).

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Deportivo Pereira F.C. S.A. y Deportes Tolima, válido por la Fecha 4 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025… https://t.co/74rYle8YXe — DIMAYOR (@Dimayor) February 14, 2025

A pesar de la intención de los jugadores de ambos equipos por disputar el segundo tiempo, Yair Padilla, juez encargado de impartir justicia, determinó que no estaban dadas las condiciones para que se juegue el encuentro entre 'matecañas' y 'pijaos'.

Pereria con la necesidad de sumar de a tres

En lo que va de la Liga BetPlay I-2025, los dirigidos por Luis Fernando Suárez no saben lo que es ganar tras sumar dos derrotas y un empate. En su última salida por el rentado local, Pereira cayó goleado 3-0 en su visita a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, lo que obliga a los 'matecañas' a derrotar al 'vinotinto y oro'.

Por su parte, el Deportes Tolima marcha invicto con siete puntos tras dos victorias y un empate. En su última presentación, los de Ismael Rascalvo superaron a Alianza en el Manuel Murillo Toro con goles de Gonzalo Lencina, Luis Miranda y Alex Castro, mientras que el tanto del conjunto de Valledupar fue un gol en propia puerta de William Cuesta.