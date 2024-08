Presidente de Alianza FC tomará medidas por penal no pitado frente a Boyacá Chicó, en Liga

Todavía sigue la polémica sobre la pena máxima no pitada en el duelo entre Alianza FC y Boyacá Chicó, por Liga. Es por eso que en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Carlos Ferreira, quien es el presidente del cuadro ‘vallenato’, se refirió a las medidas que desde ya se están tomando.

“El mismo sábado revisé el video. El narrador de la transmisión manifiesta penal, que eso parecía voleibol. Entonces yo inmediatamente llamo a los abogados del Alianza FC y redactamos una comunicación, acompañada del video donde se ve claramente la mano”, indicó de entrada el dirigente, referente a la pena máxima no cobrada a favor de su equipo, el pasado sábado.

Sumado a eso, Carlos Ferreira analizó la jugada y, desde su perspectiva, trató de justificar al juez central. No obstante, también manifestó el grave problema que tiene el fútbol colombiano en la actualidad, en materia arbitral: “La preocupación mía la entiendo, en primer lugar, el árbitro por qué no lo hizo, supongo que desde la posición desde que él estaba algún obstáculo no le permitió visualizar. Pero el juez de línea número uno tendría que haberle avisado”

¡Mano en el área por parte de Boyacá Chicó y el juez central dio continuidad y el VAR tampoco llamó! #LALIGAxWIN 🪗⚽♟️ pic.twitter.com/EdJI0pvdlB — Win Sports (@WinSportsTV) August 25, 2024

"Además, es su defecto, para eso está el VAR, nosotros nos gastamos miles de millones de pesos en esta herramienta y el VAR debía de haberlo hecho. Pero lo más extraño es que nos ocurre otro penal frente al Cali, en Cali, un penal decisivo y tampoco nos lo pitan. De pronto pueda haber alguna retaliación frente a las reiteradas veces que nos hemos pronunciado, quejándonos de los arbitrajes. Se lo hemos dicho también públicamente al presidente de la Federación, que necesitamos reestructurar y mejorar el arbitraje por el bien de nuestro deporte”, agregó el presidente de Alianza FC.

*Otras declaraciones de Carlos Ferreira:

El penalti contra Boyacá Chicó...

"A mí me envió un mensaje el presidente del Chicó, me dice que solidario conmigo, que había visto la mano, que era una vergüenza para nuestro deporte. Ese fue el mensaje y me pareció muy ético por parte de él porque era nuestro rival y que se veía afectado, pero fue una posición de un buen caballero y una posición muy ética”.

¿Qué se exige desde la presidencia del fútbol colombiano?

“Queremos mejorar la capacitación, calidad de los árbitros, queremos que sea más trasparente; siempre va a existir las polémicas, porque eso es lo que también hace que el fútbol sea cada vez más grande, pero que se disminuyan los errores que se están cometiendo y eso requiere mayor profesionalidad en el arbitraje”.

¿Tiene problemas con algún árbitro en específico?

“Yo diría que de las cosas a revisar, también que haya una mejor designación en las ternas arbitrales. Siempre hay un árbitro que me he quejado y me lo colocan cada vez, siempre que me lo ha puesto hemos tenido una dificultad”.