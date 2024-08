Miguel Monsalve: “Mi llegada a Gremio me tomó en un momento de mucha confianza y madurez”

Miguel Monsalve no necesitó de mucho tiempo de adaptación a pesar de llegar a un fútbol competitivo como el brasileño. Fue fichado por Gremio y rápidamente entró en la dinámica de juego del equipo de Porto Alegre.

Hasta el momento, el colombiano se ha reportado con dos goles y una asistencia en los cuatro partidos que ha disputado con el cuadro ‘gaúcho’ en el Brasileirao, ganándose la confianza de su técnico, Renato Gaúcho.

“La verdad que es un sentimiento especial, muy contento desde mi llegada el cariño de la gente ha sido importante para mi, se vive una locura increíble. Es una hinchada muy grande, me ha impresionado mucho porque a todas las canchas que hemos tenido que ir, porque la ciudad sufrió una inundación y hemos tenido que jugar en canchas alternas, la verdad es que siempre han llenando todos los estadios, hoteles, en todas partes están. Lo viven como una enfermedad demasiado loca”, confesó de entrada Miguel Monsalve en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

¿Por qué Miguel Monsalve está jugando bien en Gremio?

Esa fue la pregunta en la que más profundizaron en el espacio radial y ahí, el joven futbolista colombiano, dio las diferentes razones de su gran actualidad.

Publicidad

“Son muchas cosas, en el momento que me toma mi llegada a Gremio, con mucha confianza, madurez y carácter que pude obtener de todas las cosas que viví en Medellín, tienen muchos extranjeros y eso facilita la adaptación. Es un país con grandes jugadores y eso se me hace fácil, el técnico desde mi llegada me ha brindado una confianza especial. Lo mental también es fundamental, tenía en mi mente que acá la tenia que romper y estaba preparado para eso”, aseguró.

Miguel Monsalve celebra con Gremio, de Brasil Foto: Brasileirao

Acá más declaraciones de Miguel Monsalve, futbolista colombiano en Gremio:

Publicidad

*La confianza del técnico de Gremio

“Fue una persona de no no me generó presión, me hizo saber que llegaba como un proyecto, que todo sería calmado. Los compañeros me hablaban que cuando él viera el momento adecuado lo iba a hacer, y el debut fue como titular y a partir de eso el que yo esté en el equipo inicialista es algo que me he ganado en los entrenamientos, ha visto condiciones en mí que le pueden aportar al equipo”.

*Los comentarios de la prensa

“La verdad que uno le llena de mucho orgullo lo que se está hablando y así uno lo quiera ignorar, lo bueno y lo malo te llega, he sentido un apoyo muy grande del hincha. Pero eso antes lo debe llenar a uno de motivación, de estar muy tranquilos, porque en esos momentos que están saliendo tan bien es cuando uno falla y se cree todo lo que se esta viviendo. Falta muchísimas más por trabajar, será más difícil porque llegué y tengo la vara alta y mantener eso es muchísimo más difícil”.

*Los colombianos, brillando en Brasil

“Uno esta representando a un país, a mi ciudad, y que muchas veces yo veía a futbolistas con mucha admiración por lo que hacían por nuestro país y que a uno le toque ahora lo llena a uno de mucho orgullo. Brasil ha sido un país el cual es sinónimo de grandes jugadores, equipos competitivos, una liga difícil y ver lo que esta haciendo Jhon arias, Richard ríos, ahora yo, lo llena a uno de mucho orgullo y es para dejar un mensaje afuera que en Colombia tenemos una gran cantidad de jugadores muy buenos”.

Miguel Ángel Monsalve en Gremio Foto: Gremio oficial

*Su sueño de estar con Selección Colombia

“Claro, es el sueño mas grande y se que con la ayuda de Dios si todo se da se que voy a estar ahí y uno anhela estar con la selección Colombia para mi ser parte de esta convocatoria. Sé que nos acaban de representar de una manera increíble, unos jugadores con tiempo en la selección y el profe Néstor encontró un grupo muy fuerte y uno debe trabajar, seguir con paciencia, ojalá sea pronto o sino después”.

Publicidad

*Compartir equipo con Diego Costa y Martin Braithwaite

“La verdad que un placer tenerlos a ellos como compañeros, también la adaptación con ellos es fácil. Diego lleva un buen tiempo y tengo una buena relación. Martin llegó a los pocos días y hemos formado una gran amistad, con el es con quien concentro en la habitación. Respeto mucho por lo que han hecho”.