¿Qué falta para que Juan Fernando Quintero llegue a América?: Tulio Gómez dice la verdad

Este jueves 16 de enero,Juan Fernando Quintero mandó un mensaje de despedida a los aficionados de Racing y generó ilusión en América de Cali, donde ya lo están esperando para que sea anunciado.

Sin embargo, desde el conjunto vallecaucano no han dado la noticia esperada y en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el máximo accionista de la ‘mechita’ para conocer cuáles son los detalles que restan para que el mediocampista ponga su firma con los ‘diablos’.

“Con Juan Fernando Quintero venimos hablando desde hace mucho rato, ya es falta de documentos con Racing; el transfer, el finiquito. Por eso no lo hemos anunciado oficialmente, hasta tener todo listo”, fue la primera explicación que dio el empresario.

“Tenemos una política, hasta que un jugador no pase exámenes y no firme, no lo anunciamos, porque nos han pasado varios casos que se han caído por tema físico, preferimos ser cautos”, agregó.

Creación con inteligencia artificial de Juan Fernando Quintero con camiseta de América. Crédito: Grok (X)

Publicidad

Gómez reveló que le tomó por sorpresa las acciones que ha tenido Quintero en los últimos días, hablando sobre su inminente arribo al Valle del Cauca: "No me lo esperaba, pero él está que se viene para acá, está loco por jugar en 'la mechita'".

"Falta la letra menuda, detalles. Usted sabe que los contratos de alto valor tienen que ser muy preciso. Una coma, un artículo mal puesto puede ser clave", agregó sobre lo que faltaría para ser anunciado.

Publicidad

En términos económicos, Tulio Gómez reconoció que incluso Juan Fernando Quintero se metió la mano al bolsillo para agilizar el proceso y su firma: "Él puso de su parte, porque necesita estar en Colombia. River lo quería, pero él tiene que estar en Cali".

Gómez también agradeció a todos los patrocinadores que estuvieron involucrados en el negocio con Racing. "Juan Fernando Quintero es un jugador costoso, pero tenemos otros futbolista muy buenos en el club. Nos falta es el '9', como el 'Maravilla' Martínez (jugador de Racing); haría una dupla maravillosa".

Juan Fernando Quintero y su despedida de Racing

Mediante sus redes sociales, el mediocampista de la Selección Colombia publicó un video y allí le envió un mensaje a todos los aficionados de Racing, despidiéndose y agradeciendo su paso por el conjunto de Avellaneda.

“Querida familia de Racing llegó el momento de despedirme de ustedes. Cada partido en el Cilindro fue especial. Esta pasión única que se vive en Avellaneda la llevaré con cariño a todos los lados que vaya”, fueron algunas palabras de Quintero Paniagua.