¿Qué resultados necesita Junior para ser cabeza de grupo en Liga Betplay I-2025?

Junior llega a la última jornada con 34 puntos, ubicado en la quinta posición de la tabla. Para ser cabeza de serie en los cuadrangulares, necesita una combinación de resultados. Lo primero es ganar su partido ante Atlético Nacional en Medellín, lo que lo llevaría a 37 puntos. Sin embargo, eso por sí solo no garantiza uno de los dos primeros lugares.

Además de ganar, Junior necesita que al menos dos de los tres equipos que hoy lo superan en puntos no sumen de a tres. Específicamente, debe esperar que América (36 puntos) no le gane al Medellín, que Tolima (36) no derrote a Bucaramanga, o que Nacional (35) no le gane a Once Caldas. Si Nacional empata y Junior gana, lo supera. Y si América o Tolima igualan, deberán esperar la diferencia de gol, pero si ambos pierden, quedarían por debajo del 'tiburón'.

En resumen, Junior necesita ganar sí o sí y esperar que dos de sus rivales directos no ganen. Solo así podrá meterse entre los dos primeros y ser cabeza de serie en los cuadrangulares.

Es importante destacar que siete partidos se disputarán a las 4:00 p. m. para garantizar que ningún equipo conozca los resultados de los otros encuentros. Todos serán transmitidos por televisión por suscripción. Luego, a las 6:45 p.m. se realizará el sorteo para saber cómo quedan los dos grupos de los cuadrangulares finales.

Junior de Barranquilla, derrotó 2-0 a Alianza por la fecha 15 de la Liga BetPlay l-2025 Colprensa

Los resultados del Junior de Barranquilla en la Liga Betplay I-2025