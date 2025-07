Polémicas declaraciones en el Tour de Francia: "Remco Evenepoel me tenía miedo"

El Tour de Francia 2025 generó mucho susto por la definición que se dio en la séptima jornada y todo por una fuerte caída masiva a cinco kilómetros de la meta. Otros corredores no cayeron, pero ese percance los desubicó de la parte delantera y no pudieron luchar por el triunfo. Tal fue el caso de una de las revelaciones de la carrera, sin embargo, la mayor sorpresa fueron sus declaraciones sobre Remco Evenepoel.

Se trata de Kévin Vauquelin, del B&B Hotels, quien señaló de frente el trabajo realizado por un corredor del Soudal Quick Step. “Estaba justo a rueda de Jonas (Vingegaard), pero por desgracia, Ilan Van Wilder frenó en la curva, así que tuve que esprintar a pie”, dijo de entrada.

Para el francés, la estratega del belga era alejarlo y no tenerlo cerca. “Noté que Remco no quería que yo estuviera con él. Creo que tenía miedo porque se esforzó mucho para tomar la delantera. No creo que fuera por la etapa, sino para ampliar la ventaja en la clasificación general”, sentenció.

Vauquelin se ubica en la tercera casilla de la general a 1:11 de Tadej Pogacar, mientras que Remco es segundo a apenas 54 segundos del esloveno.

¿Qué dijo Remco Evenepoel?

El pedalista belga hizo caso omiso a las palabras del 'galo' y dejó en claro que no estaba en condiciones de pelearle a 'Pogy' el triunfo en el Muro de la Bretaña. “Terminé bien y me mantuve fuera de la zona de peligro, así que estoy definitivamente satisfecho. Ya no tenía piernas para esprintar. Quizás iba demasiado contra el viento, pero claro, la perspectiva es fácil”, reseñó.

Palmarés de Kévin Vauquelin

2023

Tour de los Alpes Marítimos y de Var, más 1 etapa

Tour de Jura



2024

1 etapa de la Estrella de Bessèges

2.º en el Campeonato de Francia Contrarreloj

1 etapa del Tour de Francia



2025