Rafael Dudamel: “El 1-0 es una diferencia corta, pero Bucaramanga tiene solidez defensiva”

Atlético Bucaramanga irá a Bogotá con una ventaja de 1-0 tras ganarle este sábado a Santa Fe, en el estadio Alfonso López. El técnico Rafael Dudamel habló en rueda de prensa y se mostró optimista pero no confiado, para lo que será el compromiso de vuelta en El Campín.

“La final soñada seria haber sacado dos o tres goles de diferencia, pero es una final y son partidos muy tácticos, disputados. La característica de nuestro rival de hoy nos hizo por muchos momentos dedicarnos a la disputa más que al juego, porque desde el módulo táctico trataban de llevarnos a la disputa en la segunda pelota”, analizó de entrada sobre el compromiso.

Eso sí, Rafael Dudamel tiene plena confianza en sus dirigidos y en lo que puedan hacer en Bogotá, ya que les ha ido bien en la altura en el presente semestre.

“Por momento en el primer tiempo físicamente les permitió estar más en nuestro campo y eso siempre es peligroso, hace muchos años no veo una final con 3 o 4 goles, pero no tuvimos efectividad pero me voy con la tranquilidad de generar y en una final es importante. El 1-0 es una diferencia corta, pero ante un equipo con la solidez defensiva como la nuestra un gol vale más que solo una unidad”, aseveró.

Acá más declaraciones de Rafael Dudamel:

*Bucaramanga se adapta a lo que le propone el rival

“En la línea siempre intento tener la mayor serenidad que me permita estar enfocado en una buena lectura del partido, llegábamos con todo el plan muy claro, y veía que lo estábamos desenvolviendo bien tal y como lo habíamos trabajado y conversado. La tranquilidad del entrenador es producto del rendimiento de sus dirigidos, se los dije en la charla post partido, cada día me enamora más mi equipo, me sorprenden más, la calidad con la que afrontan las altas exigencias emocionales y hace que en una final Bucaramanga terminara ganando y controlando. Cuando hubo que correr, corrimos, cuando hubo que meter, metimos y cuando hubo que jugar, jugamos más”.

Rafael Dudamel, entrenador del Bucaramanga. Colprensa.

*El gol de Freddy Hinestroza

“Cada técnico debe encargarse de sus errores y trabajarlos, mi colega se encargará de analizar los suyos y en la jugada de gol destaco la capacidad de Córdoba para ir al uno contra uno, lo lleva a un punto de velocidad 0 y el defensor tendrá la desventaja. Ya después un pase muy peligroso, entre piernas, porque a Mosquera y Sambueza los referenciaban bien, pero los llegadores van a ser más peligrosos. Freddy Hinestroza llegó acompañando de forma fantástica, no remató al arco, hizo un pase a la red, propio de un jugador de su calidad y jerarquía, son estos los jugadores que marcan diferencia y calidad”.

*En Bucaramanga no dejan de soñar

“Nuestro lema ha sido soñemos juntos, y cuando tienes sueños bonitos por qué tienes que pararlos. Mientras estemos acá será nuestra invitación, de caminar juntos, plantearnos grandes objetivos, lo que hemos logrado en corto plazo ha sido bonito, intenso, emocionante”.

*Los buenos resultados en Bogotá en la Liga BetPlay 2024-I

“La clave para haber ido a Bogotá e ir nuevamente y es por supuesto la buena preparación física de su equipo, al no poder tener 3 semanas de adaptación, la preparación física en manos del equipo ha sido super correcta, idónea, después todo lo hecho en Bogotá con Millonarios, Santa Fe y Fortaleza nos permite tener una buena huella en la altura. Antes que correr tenemos que reforzar esos pequeños detalles donde tácticamente podemos estar mejor, sobre todo resaltando las capacidades de nuestro rival”.