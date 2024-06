Pablo Peirano: "En Santa Fe sentimos responsabilidad de cara a la final con Bucaramanga"

Santa Fe y su hinchada se encuentran pasando por unos días de alegría y también de expectativa, después de que el equipo se clasificó a la final de la Liga I 2024 del fútbol y ahora disputará el título frente al Bucaramanga. Esto, gracias a la labor de los jugadores y del cuerpo técnico que lidera Pablo Peirano.

Precisamente sobre este importante duelo de final habló Peirano, DT de los 'albirrojos' en charla con ESPN, quien analizó el próximo compromiso y se planteó grandes retos. "Nosotros estamos con la responsabilidad que tenemos en el club, respecto a la historia, se nos exige también en el presente. Entonces, por supuesto que nos sentimos con mucha confianza y el club amerita ganar la competencia. Eso está en los papeles. Falta en la cancha, que es lo más importante y que es lo clave más allá de todo lo que hemos pensado y analizado. Lo único que nos va a definir va a ser lo que se verá adentro del campo, pero sentimos una responsabilidad linda como una buena motivación. Nos sentimos a la par del rival para competir", declaró en primera instancia el entrenador.

Por otro lado, le dio mérito también al Bucaramanga por llegar hasta la final, pues hay que recordar que el equipo de Rafael Dudamel fue el mejor de la etapa regular del certamen. "Bucaramanga es un equipo muy difícil. Sus números lo avalan, es un equipo muy completo, que tiene muy buenos comportamientos en defensa, en ataque y es un equipo muy bien liderado, muy similar a nosotros en algunos aspectos, así que va a ser un partido muy difícil, muy parejo".

Más declaraciones de Pablo Peirano

¿Cómo se siente el equipo para afrontar la final de la Liga BetPlay?

"Nosotros estamos con mucha motivación de jugar la final. He tenido la oportunidad de trabajar en lugares importantes, lo cual me hace sentirme muy cómodo en estas situaciones. Estas instancias, ya las he vivido. Entonces, todo esto lo tomó de una manera muy natural".

¿Las finales se juegan o se ganan?

"Lo más importante, siempre en las finales, es ganarlas, eso no cabe duda, pero tiene que haber una manera, un mecanismo y una parte emocional también sólida. Eso tiene que ser un comodín a la hora de jugar, pero no resuelve las situaciones reales del juego. Entonces para eso se necesita mucha madurez".

¿Cuál va a ser la clave para ganar la final?

"Lo más importante siempre es estar en el partido, no dejar el partido a la deriva, más allá de un resultado que uno va teniendo, estoy hablando más del primer partido. Si uno tiene una ventaja desde el comienzo, no hay que desdibujarse, no hay que perder la figura del partido, no hay que perderse durante el juego".

¿Qué significaron las lágrimas de Hugo Rodallega para usted?

"Las lágrimas de Hugo es que tiene el fuego sagrado más que vivo. Tiene las ganas de salir campeón, tiene las ganas de ganar. Y eso es lo que lo hace distinto a muchos futbolistas. A medida que se va haciendo más grande, muchas veces se les va apagando ese fuego, pero a él en este momento lo está alimentando con mucha gasolina".

¿Planea quedarse en el equipo el próximo año?

"Tengo contrato hasta fin del año 2024 y siempre estamos dentro del proyecto, así que estamos en la observación de futbolistas y bueno, anhelamos mucho lo que es un torneo internacional, pero vamos paso a paso en esta etapa".