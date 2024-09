Real Cartagena no 'durmió' y le ganó los tres puntos por escritorio, a Atlético: ¿Por qué?

El pasado miércoles 11 de septiembre, en el estadio Jaime Morón León se presentó curiosa situación, que le terminó costando los tres puntos a Atlético FC, frente a Real Cartagena, por el duelo correspondiente a la décima jornada del Torneo BetPlay II-2024.

Y, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Jaime Alexander Rendón, gerente del cuadro 'heroico’, se refirió a lo sucedido y el por qué los vallecaucanos perdieron el partido por ‘W’, solo por no tener a su médico presente en la cancha.

“Al reglamento constantemente hay que estarlo revisando, mirando y desde el principio de año nos lo pasan y hay que estarlo mirando siempre. Esto es de muchos detalles y esta vez nos tocó a nosotros”, indicó de entrada Rendón.

¿Cómo se da cuenta que Atlético FC no tiene médico?

Publicidad

“Como al minuto 18 del primer tiempo, hay un accidente entre dos jugadores; uno de, Real y otro del Atlético, y el juez central pide el cuerpo médico de la visita, pero únicamente se acerca el kinesiólogo. Entonces, a mí se me hizo extraño, porque no fueron los dos a atender al jugador”, dijo Rendón.

Acción del Real Cartagena, en el Torneo Betplay. Twitter: @RealCartagena

“Una jugada más adelante vuelve y pasa lo mismo, piden la asistencia del cuerpo médico y entra únicamente al kinesiólogo, entonces ya yo pongo en sobre alerta al comisario y al cuarto árbitro, de que ahí estaba pasando algo y cómo estaba el médico inscrito en la planilla, pero no estaba en el banquillo para la atención de los jugadores”, agregó.

Publicidad

¿Cuál fue el procedimiento a tomar ante este caso?

“Luego de sacar la conclusión de que el médico rival no estaba en el banco con el equipo, yo me acerqué al comisario y al cuarto árbitro a decirles que primero verificaran si estaba el médico o no, yo simplemente prendí la alerta porque no lo vi, y les pasé el tema del reglamento y la situación. Apenas terminó el primer tiempo, ellos hicieron la respectiva verificación y efectivamente se dieron cuenta de que el médico no estaba en el banco de suplentes”.

¿Qué conclusiones saca de lo sucedido?

“La verdad es que somos respetuosos de las normas y en ese momento me correspondía hacer valer el reglamento, porque para eso está. Como yo decía, esta ciudad necesita al equipo en primera división, se está haciendo un esfuerzo importante por parte de directivos, entes gubernamentales, la prensa y esto no puede pasar en un fútbol profesional, aquí hay mucho en juego y por una equivocación o por una mala inscripción, se pierden tres puntos”.

Publicidad

“Esta vez nos pasó a nosotros, pero mañana puede pasar con un equipo que está más arriba que nosotros, y eso no puede pasar en el fútbol colombiano, me parece que es un tema delicado”.