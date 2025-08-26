🔴 Real Cartagena vs Millonarios EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2025

🔵 Millonarios rumbo al estadio
¡Rumbo al Jaime Morón! 🔵⚽#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/XdsPjoYQbs— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 26, 2025
Publicidad
Publicidad
Publicidad
¡Rumbo al Jaime Morón! 🔵⚽#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/XdsPjoYQbs— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 26, 2025
A Millonarios le esperan 45 grados 🌡️ de sensación térmica 🥵 en uno de los días más calientes de Cartagena, con miles de hinchas alentando en las tribunas 🗣️ para subir la temperatura 🔥— Real Cartagena (@RealCartagena) August 26, 2025
Nuestros jugadores 🔰 cuentan con Electrolit 💦#CopaBetplay pic.twitter.com/YT26jjvCIA
El duelo será en el estadio Jaime Morón, en Cartagena, desde las 8.10 p.m. con transmisión de Win S.
Tras la salida de David González HOY se estrena el nuevo técnico de Millonarios.
3-1 quedó el duelo de ida en El Campín, con goles de Luis Marimón y Beckham Castro (x2). Descontó Onel Acosta.
Partido de vuelta de play offs de la Copa BetPlay 2025.