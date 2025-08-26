Publicidad

🔴 Real Cartagena vs Millonarios EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2025
🔴 Real Cartagena vs Millonarios EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2025

Este martes 26 de agosto el estadio Jaime Morón León recibe el partido de vuelta entre Real Cartagena y Millonarios, en ronda previa de Copa BetPlay. La ida fue 3-1 a favor de los azules.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
|
Gianmarco Sotelo
Periodista deportivo Gol Caracol
Actualizado agosto 26, 2025 06:37 p. m.
  • 06:37 p. m.
    🔵 Millonarios rumbo al estadio

  • 06:37 p. m.
    🔥 Qué calor le espera a Millonarios: Real Cartagena advirtió

  • 06:36 p. m.
    📺 Real Cartagena vs Millonarios EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Copa BetPlay

    El duelo será en el estadio Jaime Morón, en Cartagena, desde las 8.10 p.m. con transmisión de Win S.

  • 06:35 p. m.
    🚨 Se viene el debut de Hernán Torres

    Tras la salida de David González HOY se estrena el nuevo técnico de Millonarios.

  • 06:35 p. m.
    🔵 Millonarios tiene VENTAJA contra Real Cartagena

    3-1 quedó el duelo de ida en El Campín, con goles de Luis Marimón y Beckham Castro (x2). Descontó Onel Acosta.

  • 06:34 p. m.
    🔴 Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO de Real Cartagena vs Millonarios

    Partido de vuelta de play offs de la Copa BetPlay 2025.