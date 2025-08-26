🔴 Real Cartagena vs Millonarios EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa BetPlay 2025

A Millonarios le esperan 45 grados 🌡️ de sensación térmica 🥵 en uno de los días más calientes de Cartagena, con miles de hinchas alentando en las tribunas 🗣️ para subir la temperatura 🔥



Nuestros jugadores 🔰 cuentan con Electrolit 💦#CopaBetplay pic.twitter.com/YT26jjvCIA