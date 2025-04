Regaño a Dayro Moreno y a todos en Once Caldas, destapan secreto de camerino

En la jornada 14 del fútbol colombiano, Once Caldas se metió entre los ochos primeros de la clasificación luego de vencer 3-0 a La Equidad, en Manizales. La victoria se consolidó en la segunda parte y por eso contaron un secreto de camerino. ¡Hubo fuerte regaño de Hernán Darío 'El Arriero' Herrera!

Los 'aseguradores' no se fueron a esconder al estadio Palogrande y en el primer tiempo le hicieron daño al 'blanco blanco'.

“En el primer tiempo donde se nos paró muy bien La Equidad, no nos dejó jugar, nos presionó en la zona alta, en la zona defensiva, ahí nos complicamos mucho. Entonces no cogimos el balón, no teníamos la posición de balón, no fuimos claros en la hora del último tercio. Ya en el segundo tiempo pues hago las modificaciones: saco a Mateo, meto a Beltrán; después meto a Mateo Zuleta y yo creo que el equipo ahí volvió a su nivel, a lo que nosotros siempre hemos jugado. Hay que darle mucho mérito a La Equidad por lo que hizo en el primer tiempo, pero hay que darle mérito al Once Caldas por lo que hizo en el segundo", contó 'El Arriero' en la rueda de prensa posterior al juego.

Hernán Dario 'Arriero' Herrera, entrenador del Once Caldas. Getty Images.

Acto seguido, el estratega antioqueño le consultaron sobre cuál fue la fórmula para que sus dirigidos cambiaran tanto de un tiempo a otro y se llevaran los tres puntos. “La fortaleza fue el regaño que les pegué en el intermedio. Creo que ese no es el equipo de nosotros, el que jugó el primer tiempo, que se dejó manejar el partido acá. En el segundo, ya en el intermedio hablamos. Los jugadores entendieron la responsabilidad que había porque había que meternos a los ocho. La otra fortaleza fue que, gracias a Dios, los muchachos que entraron muy bien, que es fundamental para uno cuando uno hace los cambios”, contó de manera sincera.

Once Caldas ahora deberá viajar a la capital de Antioquia para visitar a Independiente Medellín este sábado 19 de abril, a las 8:20 p.m. (hora Colombia).