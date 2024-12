Saldo oficial de los desmanes en Copa BetPlay: autoridades hablaron de heridos y recompensa

Estaba terminando el partido de la final de la Copa BetPlay 2024 , entre América de Cali y Atlético Nacional , en el estadio Pascual Guerrero, donde el club 'verdolaga' se disponía a celebrar el título, ya que restaban pocos minutos, cuando un grupo de vándalos invadió la cancha. Esto obligó al árbitro José Ortiz a suspender el encuentro y, posteriormente, darlo por finalizado de manera oficial.

Desde la tribuna sur, integrantes de la barra 'Barón Rojo' atacaron con bengalas y cohetes de pólvora a los policías del escuadrón antidisturbios que intentaban controlar los desmanes. En algunos videos publicados en redes sociales, se observan a sujetos armados con cuchillos, atacando a los uniformados. Ahora, la problemática no solo se vivió allí, sino que se trasladó a las afueras.

En el barrio San Fernando y otras zonas de la ciudad, se presentaron daños, robos, peleas, riñas y saqueos a establecimientos comerciales. El coronel, Carlos Oviedo, quien es el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró al final del partido que estos desadaptados incumplieron un acuerdo previo para asistir y vivir el partido en paz, tal y como se habían comprometido.

"De manera preliminar hay tres policías lesionados, que están siendo atendidos en un centro médico asistencial. También se presentaron daños en el estadio. En la Comisión Local de Fútbol, se había hecho un compromiso de los líderes de estas barras para disfrutar de este evento en paz y convivencia. Desafortunadamente, no se cumplió", expresó en un comunicado oficial.

Disturbios en el estadio Pascual Guerrero, en la final de Copa BetPlay, entre América de Cali y Atlético Nacional Archivo de Colprensa

Los jugadores de Atlético Nacional, que se coronó campeón de la Copa BetPlay 2024, no recibieron el trofeo en la cancha, ya que no fue posible y no había garantías. La premiación se llevó a cabo en el camerino y luego los jugadores del club antioqueño fueron evacuados y escoltados en una tanqueta blindada de la policía hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira.

Según informaron en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', "el saldo definitivo, al final de estos desórdenes, fue de 30 heridos, incluyendo los tres policías; la alcaldía está ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita la captura de los delincuentes que empañaron la fiesta deportiva. El resto de la hinchada expresó su indignación y gran molestia".