Salida de nuevo técnico del fútbol colombiano por indisciplina; algo nunca antes visto

El fútbol colombiano no para de generar noticias y en esta oportunidad se debe a que otro técnico no continúa en su cargo. Eso sí, los motivos que entregó el club en específico tiene que ver con temas de indisciplina, algo nunca antes visto. El entrenador se ausentó del hotel donde se hospedaban el plantel y no lo acompañó en su vuelta a la ciudad de origen.

Así las cosas fue Águilas Doradas el que comunicó este miércoles 23 de abril que Gustavo Florentín no es más el DT del club 'dorado' y la dura determinación la tomó tras los casos expuestos anteriormente, agregando la derrota 1-0 en su visita al Deportivo Pasto en el marco de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2025.

"Águilas Doradas informa a la opinión pública que el día de hoy ha concertado la salida del director técnico Gustavo Florentín, decisión adoptada por la junta directiva y el DT tras una evaluación exhaustiva y responsable de hechos recientes que afectan directamente la armonía, la disciplina y el proyecto deportivo de nuestra institución", se leyó en primera instancia en el comunicado por parte del equipo.

Gustavo Florentín no es más técnico de Águilas Doradas. Foto: archivo Colprensa

A continuación, la escuadra 'dorada' reveló algunos problemas y desacuerdos entre Florentín y algunos jugadores, entre ellos Cristian Martínez Borja, quien hace unos días presentó su renuncia, pero el detonante sin duda fue lo que aconteció en la capital nariñense.

"La noche del 21 de abril, tras la derrota sufrida en la ciudad de Pasto, el entrenador Florentín tomó decisiones contrarias a la unidad y los principios de grupo: no compartió la cena con la delegación, se ausentó del hotel sin justificación, y no acompañó al equipo en su retorno a la ciudad de Rionegro. Estas conductas, ajenas a los valores del club, no solo rompen con el liderazgo que se espera de un director técnico, sino que atentan contra la cohesión y el respeto que deben existir entre todos los miembros de la institución", terminó por precisar Águilas Doradas en su comunicación.

Gustavo Florentín, de 46 años, había llegado a Águilas Doradas el pasado 22 de marzo procedente de Atlético Bucaramanga donde perdió la final de la Superliga 2025, y antes había hecho una buena campaña con el Pasto. De otro lado, el club 'dorado' informó que en los próximos días darán a conocer el nombre del nuevo entrenador.