El jugador de Millonarios y el equipo en Colombia al que mira siempre; le gustaría jugar en él

Hay un jugador de Millonarios que no le pierde la pista a un equipo en Colombia, al que lo mira siempre y en el que en un futuro, no muy lejano, le gustaría jugar en él, vestir sus colores. El futbolista en cuestión es Juan Carlos Pereira, quien además espera retomar protagonismo con el 'embajador' en la Liga BetPlay I-2025.

El volante cartagenero no ocultó el cariño especial que siente por la escuadra de su ciudad de origen y expresó que le encantaría jugar allí. Todo se trata del Real Cartagena . Esta revelación la hizo tras un juego del azul capitalino en el balompié de nuestro país; el video se ha hecho viral en las últimas horas.

"Bueno el Real, pienso que ha ido creciendo. Obviamente el equipo se ha visto mejor, se ha visto un equipo bastante ofensivo, donde también tengo compañeros allá. Soy cartagenero y siempre le hago fuerza al club allá de la ciudad y esperemos que este año sea el tan esperado y que sigan creciendo", expresó Pereira en charla con los medios en la capital del Atlántico.

Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios.

Al ser consultado si le gustaría terminar su carrera deportiva en el 'auriverde', Pereira sostuvo lo siguiente: "No retirarme, pero sí me gustaría de pronto jugar allá. Para nadie es un secreto que yo soy de la ciudad y el cariño que le tengo a toda mi gente es bastante grande".

Complementó que todavía tiene mucho por dar, pero sí confirmó que entre sus planes en lo deportivo es lucir los colores del Real Cartagena y confía en que en este 2025 sí logren el tan anhelado acenso a primera división. El conjunto 'heroico' cambió recientemente de entrenador, Martín Cardetti ocupó el lugar de a Sebastián Viera.

"No, todavía no estoy pensando en eso. Vamos a ver cómo se están pintando la situación, pero sí, como te digo, sí me gustaría jugar en el equipo. Que sigan creyendo, obviamente no va ser un camino fácil, el tema del ascenso es bastante complejo, yo lo viví en el Unión Magdalena, cuando ascendimos también, pero que sigan creyendo", precisó.

Ojalá ese sueño de jugar en el Real Cartagena sea en julio 🙌 pic.twitter.com/akj9cYrhB1 — Dimayor Azul 💙 (@Millosporla17) April 22, 2025

Pereira Díaz, de 32 años, ha sido criticado por la hinchada de Millonarios por su bajo nivel en el campeonato local y algunos de ellos, a través de las redes sociales, le han pedido a David González, técnico del cuadro bogotano, que no lo ponga ni un minuto más en cancha.