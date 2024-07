Santa Fe vs Deportivo Cali: los equipos que se disputarán la estrella de la Liga femenina

Este domingo 7 de julio se conocieron los dos equipos finalistas de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano. Si bien Independiente Santa Fe ya se había clasificado a esta instancia desde hace algunos días, la cosa en el Grupo B estuvo mucho más apretada, pues tres distintos clubes llegaron con opciones de clasificación a la última fecha de los cuadrangulares semifinales.

Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali, todos con nueve puntos, llegaban con grandes posibilidades de clasificarse para la serie final del torneo colombiano, eso sí, las 'azucareras' tenían el partido más 'sencillo' en los papeles, debido a que se enfrentaban a Llaneros, equipo que solo logró ganar un partido a lo largo de los seis del Grupo B.

Millonarios y América, en el estadio Francisco Rivera, se disputaban el puesto, la 'Mechita' con la ventaja de haber sido cabeza de grupo tenía altas chances de pasar a la final, si es que el Cali no ganaba y no perdía de local, cosa que no terminó pasando ya que, con goles de Kena Romero y un doblete de Tatiana Ariza, las 'embajadoras' terminaron llevándose el resultado 3-2; Tatiana Castañeda y Gabriela Rodríguez descontaron para las 'escarlatas'.

⏱️ 90' Termina el partido en Palmira. Victoria frente al América en la última fecha de los Cuadrangulares.



🔴🔴 AME 2️⃣ - 3️⃣ MFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/YuI9MPBCkh — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) July 7, 2024

Sin embargo y pese a que las capitalinas hicieron la tarea, la victoria no les alcanzó, debido a que el Cali terminó ganando por la mínima diferencia a Llaneros. Así las cosas, 'albiazules' y 'verdes' quedaron con 12 puntos, pero por diferencia de gol, las del Valle del Cauca terminaron clasificando para la gran final de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano.

"Felicitaciones a este grupo con sacrificio, lucha, talento y disciplina, ha demostrado sobreponerse a las adversidades y hoy podemos decir que somos finalistas", remarcaron en su página oficial de X las caleñas.

90+5’ ¡¡GANÓ DEPORTIVO CALI!! ¡¡¡SOMOS FINALISTAS DE LA LIGA FEMENINA DIMAYOR 2024!!!👏👏



Felicitaciones a este grupo con sacrificio, lucha, talento y disciplina,ha demostrado sobreponerse a las adversidades y hoy podemos decir que somos finalistas.#CaliFemenino #VamosCali🇳🇬 pic.twitter.com/sr507Cg7nJ — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) July 7, 2024

Con eso, Cali vs Santa Fe será la gran final del torneo de la liga femenina del fútbol colombiano en este 2024, en la búsqueda de un título más en el palmarés de estos dos importantes elencos del balompié de mujeres en nuestro país.