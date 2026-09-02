🔴 Santa Fe vs Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026

El pasado 12 de abril de 2026, empataron 1-1 con goles de Sebastián Valencia para el 'embajador' y Hugo Rodallega, quien se reportó para el 'león'.
- 07:35 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔴 Último enfrentamiento entre ambos
- 07:33 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔴 ¿Cómo va 'el embajador' en la tabla de posiciones?
El conjunto 'azul' es quinto, sumando 11 unidades, gracias a sus tres victorias, dos empates y una derrota.
- 07:32 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔴 ¿Cómo va 'el león' en la tabla de posiciones?
Los dirigidos por Pablo Repetto marchan en el puesto 13, con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota.
- 07:31 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios
¡El XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2026
▶️ Los 11 elegidos para el Clásico Capitalino. ¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/Abm40d9sdv
- 07:30 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔴 Alineación titular confirmada de Independiente Santa Fe
Nuestro once inicial para el Clásico Capitalino 🇮🇩🦁❤️🤍 pic.twitter.com/rZp1OuY6Nz— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 3, 2026
- 07:29 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
- 07:29 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 07:28 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS✍️ Últimos partidos del 'embajador'
- Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá
- Llaneros 0-2 Millonarios
- Águilas Doradas 1-1 Millonarios
- Millonarios 2-0 Pasto
- Junior 0-1 Millonarios
- 07:25 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS✍️ Últimos partidos del 'cardenal'
- Junior 1-1 Santa Fe
- River Plate 1(7)-(8)1 Santa Fe
- Santa Fe 0-0 América
- Santa Fe 0-0 River Plate
- Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
- 07:22 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, se abren para este duelo.
- 07:19 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:25 p.m.
- 07:17 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este clásico capitalino en la Liga BetPlay II-2026.
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