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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026
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🔴 Santa Fe vs Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026

En El Campín y en partido adelantado de la fecha 16, el 'cardenal', urgido de victoria, enfrenta a Millonarios, que quedó sin técnico tras la inesperada salida de Bustos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de sept, 2026
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Leonardo Castro, de Millonarios, y Hugo Rodallega, de Santa Fe, en la Liga BetPlay II-2026
Leonardo Castro, de Millonarios, y Hugo Rodallega, de Santa Fe, en la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa
REFRESCAR
  • 07:35 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 12 de abril de 2026, empataron 1-1 con goles de Sebastián Valencia para el 'embajador' y Hugo Rodallega, quien se reportó para el 'león'.

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  • 07:33 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔴 ¿Cómo va 'el embajador' en la tabla de posiciones?

    El conjunto 'azul' es quinto, sumando 11 unidades, gracias a sus tres victorias, dos empates y una derrota.

  • 07:32 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔴 ¿Cómo va 'el león' en la tabla de posiciones?

    Los dirigidos por Pablo Repetto marchan en el puesto 13, con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota.

  • 07:31 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios

  • 07:30 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔴 Alineación titular confirmada de Independiente Santa Fe

  • 07:29 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 07:29 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).

  • 07:28 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    ✍️ Últimos partidos del 'embajador'
    • Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá
    • Llaneros 0-2 Millonarios
    • Águilas Doradas 1-1 Millonarios
    • Millonarios 2-0 Pasto
    • Junior 0-1 Millonarios
  • 07:25 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    ✍️ Últimos partidos del 'cardenal'
    • Junior 1-1 Santa Fe
    • River Plate 1(7)-(8)1 Santa Fe
    • Santa Fe 0-0 América
    • Santa Fe 0-0 River Plate
    • Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
  • 07:22 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, se abren para este duelo.

  • 07:19 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:25 p.m.

  • 07:17 p. m. - PREVIA DE SANTA FE VS. MILLONARIOS
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este clásico capitalino en la Liga BetPlay II-2026.

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